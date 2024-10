Bilhões em contratos e investigações: entenda os interesses de Musk nas eleições dos EUA

A influência de Elon Musk sobre o governo federal dos EUA é extraordinária e extremamente lucrativa.

PUBLICIDADE A empresa de foguetes de Musk, a SpaceX, dita o cronograma de lançamento de foguetes da Nasa. O Departamento de Defesa conta com ele para colocar a maioria de seus satélites em órbita. Foram prometidos às suas empresas US$ 3 bilhões em quase 100 contratos diferentes no ano passado com 17 agências federais. Seus envolvimentos com os órgãos reguladores federais também são numerosos e adversos. Suas empresas foram alvo de pelo menos 20 investigações ou análises recentes, inclusive sobre a segurança de seus carros Tesla e os danos ambientais causados por seus foguetes.

Elon Musk apoia Trump e tem muitos interesses no governo americano Foto: Sean Simmers/AP

Dada a imensa envergadura comercial de Musk com o setor público, o bilionário será um ator importante, independentemente de quem vencer a eleição.

Mas ele jogou sua fortuna e poder no ex-presidente Donald J. Trump e, em troca, Trump prometeu nomear Musk como chefe de uma nova “comissão de eficiência governamental” com o poder de recomendar cortes abrangentes em agências federais e mudanças nas regras federais.

Essencialmente, isso daria ao homem mais rico do mundo, que também é um grande prestador de serviços do governo americano, o poder de regular os órgãos reguladores que controlam suas empresas. É um conflito de interesses potencialmente enorme.

Por meio de uma análise de processos judiciais, registros regulatórios e dados de contratos com o governo, o The New York Times compilou os acordos comerciais multifacetados do Musk com o governo federal, bem como as violações, multas, ordens judiciais e outras ações que as agências federais encaminharam contra suas empresas. Juntos, eles mostram uma profunda rede de relacionamentos: Em vez de assumir essa nova função como um observador neutro, Musk estaria julgando seus próprios clientes e órgãos reguladores.

Musk já discutiu como usaria a nova posição para ajudar suas próprias empresas.

Ele questionou uma regra que exigia que a SpaceX obtivesse uma licença para descarregar grandes quantidades de água potencialmente poluída de sua plataforma de lançamento no Texas. Ele também disse que limitar esse tipo de supervisão poderia ajudar a SpaceX a chegar a Marte mais cedo - “desde que não seja sufocada pela burocracia”, escreveu ele no X, sua plataforma de mídia social. “O Departamento de Eficiência Governamental é o único caminho para estender a vida além da Terra.”

No início deste mês, ele atacou a Comissão Federal de Comunicações, que supervisiona os satélites de internet lançados pela SpaceX. Ele sugeriu no X que, se a comissão não tivesse “revogado ilegalmente” mais de US$ 886 milhões em financiamento federal que a empresa havia buscado para fornecer acesso à internet em áreas rurais, os kits de satélite “provavelmente teriam salvado vidas na Carolina do Norte” depois que um furacão devastou partes do estado.

Um porta-voz da comissão disse que não concedeu o dinheiro porque a empresa estava propondo fornecer serviços em algumas áreas que não eram realmente rurais, incluindo o Aeroporto Internacional Newark Liberty.

Musk e a SpaceX não responderam aos pedidos de comentários para este artigo. Brian Hughes, porta-voz de Trump, não quis responder diretamente às perguntas sobre a possibilidade de conflito de interesses, caso Musk assuma essa nova função. “Elon Musk é um gênio, um inovador, e literalmente fez história ao construir sistemas criativos, modernos e eficientes”, disse Hughes em um comunicado. Independentemente de quem for eleito presidente, é improvável que os laços profundos entre Musk e o governo dos EUA mudem tão cedo, com as agências se tornando cada vez mais dependentes dos veículos, foguetes, internet e outros serviços que suas empresas fornecem.

Serviços

O que ele fornece ao governo dos EUA é muito amplo, de acordo com dados de contratos federais. A SpaceX foi contratada para projetar, construir e testar um sistema de pouso espacial para astronautas.

A SpaceX vendeu a internet via satélite Starlink para a embaixada dos EUA em Ashgabat, no Turcomenistão, fornecendo acesso a funcionários dos EUA em um país que censura severamente a atividade online.

Em alta Link Pornografia gerada por IA: OpenAI considera permitir produção de conteúdo adulto no ChatGPT Startups transformam macaúba, lixo e até carcaça de animais em biocombustível Futurecom: Falta de investimento pode travar avanço da IA no agronegócio A Tesla forneceu um veículo tático para a embaixada dos EUA na Islândia. E o Serviço Florestal dos EUA usou a Starlink para conectar equipes de emergência que lutam contra incêndios florestais em partes remotas da Califórnia. A ideia de uma comissão de eficiência teve origem em Musk. Quando entrevistou Trump no X em agosto, Musk tocou no assunto três vezes - retornando ao tema quando Trump se desviou para outros assuntos. “Acho que seria ótimo ter uma comissão de eficiência do governo que analisasse essas coisas e garantisse que o dinheiro do contribuinte - o dinheiro suado dos contribuintes - fosse gasto de maneira correta”, disse Musk na terceira vez. “E eu ficaria feliz em ajudar em uma comissão desse tipo.” “Eu adoraria”, respondeu finalmente Trump. “Bem, você, você é o melhor cortador”. Maya MacGuineas, presidente do apartidário Comitê para um Orçamento Federal Responsável, aplaudiu a ideia de uma comissão de eficiência e disse que a experiência de Musk em negócios poderia ser uma boa preparação para liderá-la.

Ela disse que o poder formal de Musk provavelmente seria limitado. Presidentes anteriores, desde Theodore Roosevelt, tentaram usar comitês de pessoas com mentalidade empresarial para repensar o governo. Para que suas ideias se tornem leis, o Congresso precisa concordar. Normalmente, disse ela, isso não acontece.

Mas uma sugestão de Musk ainda poderia ser prejudicial para uma agência, se ele a apontasse para o Trump como um exemplo de desperdício ou má administração.

Especialistas jurídicos que estudaram as regras de ética federais e o uso de executivos de empresas externas como consultores do governo disseram que as interações de Musk com o governo federal são tão amplas que talvez não seja possível que ele atue como um importante consultor do presidente sem criar grandes conflitos de interesse.

Musk “teve interações e envolvimentos muito contenciosos com os órgãos reguladores”, disse Kathleen Clark, advogada de ética que atuou como consultora do gabinete do procurador-geral do Distrito de Colúmbia. “É totalmente razoável acreditar que o que ele traria para essa auditoria federal é seu próprio conjunto de viéses, rancores e interesses financeiros.”

Musk e suas empresas frequentemente questionam as regulamentações federais, principalmente quando elas ameaçam desacelerar os planos de expansão de suas operações.

Um exemplo disso foi o lançamento de teste neste mês do Starship, o mais novo foguete da SpaceX. A Nasa concordou em pagar à empresa até US$ 4,4 bilhões para levar astronautas à superfície da lua em duas missões futuras - embora as datas dependam de quando todos os equipamentos estiverem prontos. Até o momento, o Starship não transportou nenhum ser humano.

No entanto, a Administração Federal de Aviação (FAA) atrasou o lançamento do teste mais recente por semanas, em parte devido a dúvidas sobre os danos que a SpaceX causou à vida selvagem perto de seu local de lançamento no Texas, um atraso que enfureceu Musk.

“Continuamos presos em uma realidade em que leva mais tempo para tratar da papelada do governo para licenciar o lançamento de um foguete do que para projetar e construir o hardware real”, disse a SpaceX em um comunicado.

No mês passado, a FAA iniciou o processo para multar a SpaceX em US$ 633 mil por desconsiderar os requisitos de licença relacionados a dois de seus lançamentos na Flórida no ano passado, o que pode ter comprometido a segurança, disse a agência.

Essa foi uma mudança para a FAA, que em instâncias anteriores não impôs multas quando a SpaceX ignorou as ordens diretas da agência. Marc Nichols, conselheiro-chefe da FAA, disse em um comunicado no mês passado que “o não cumprimento dos requisitos de segurança por parte de uma empresa resultará em consequências”.

Musk respondeu no X: “A SpaceX entrará com uma ação contra a FAA por excesso de regulamentação”. Em seguida, a empresa enviou uma carta de quatro páginas ao Congresso reclamando da FAA, que, segundo ela, “não teve sucesso em modernizar e simplificar suas regulamentações”.

SpaceX tem bilhões em contratos com a Nasa, mas também é alvo de investigações de diferentes agências federais Foto: SpaceX/Reprodução

Mais conflitos

A lista de conflitos das empresas de Musk se estende a muitos outros órgãos federais.

A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário abriu cinco investigações sobre a Tesla, inclusive por reclamações de frenagem inesperada, perda de controle da direção e acidentes enquanto os carros estavam no modo de “condução autônoma”.

A Tesla tentou bloquear pelo menos duas decisões do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas, incluindo uma que puniu Musk por ter tuitado que os trabalhadores da fábrica perderiam as opções de ações caso se sindicalizassem.

A Neuralink, empresa de implantes cerebrais de Musk, foi multada por violar as regras do Departamento de Transportes com relação à movimentação de materiais perigosos.

O Departamento de Justiça processou a SpaceX, argumentando que a empresa se recusou a contratar refugiados e pessoas que receberam asilo por causa de seu status de cidadania.

Nos últimos anos, Musk atacou especialmente a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), que em 2018 o acusou de fraude em títulos por uma série de tuítes falsos e enganosos relacionados ao fechamento de capital da Tesla. Musk publicou no Twitter que havia planejado tornar a empresa privada a US$ 420 por ação e que tinha “financiamento garantido” para uma transação. Como parte de um acordo posterior com a SEC, ele deixou o cargo de presidente da Tesla e a Tesla pagou uma multa de US$ 20 milhões.

Em uma palestra TED de 2022, Musk criticou os órgãos reguladores, chamando-os de “bastardos”.

Esforço para enfraquecer regulação

Mesmo antes de conseguir um cargo formal no governo federal, Musk já pediu várias vezes um amplo esforço para eliminar ou enfraquecer as regulamentações federais e reduzir os gastos federais. “Se Trump vencer, teremos a oportunidade de fazer uma espécie de desregulamentação única na vida e reduzir o tamanho do governo”, disse Musk em uma conferência em Los Angeles no mês passado.

Se Musk obtiver um cargo de consultor sênior em um governo Trump, os órgãos reguladores talvez tenham que considerar como a ação contra uma das empresas de Musk pode afetar seu orçamento ou autoridade regulatória, mesmo que ele não tenha pressionado diretamente esses órgãos a recuar, diz Clark.

O governo federal tem regras destinadas a evitar esses conflitos. Existem 1.019 comitês consultivos com mais de 60 mil membros, que opinam sobre tudo, desde o uso de pesticidas em fazendas até o manejo de cavalos selvagens nos Estados Unidos. Mas cada um desses comitês tem uma jurisdição muito restrita, em comparação com uma revisão de “eficiência” em todo o governo que Musk lideraria.

Outra lei criminal proíbe que funcionários federais e consultores externos, que às vezes são considerados “funcionários públicos especiais”, “participem pessoal e substancialmente de qualquer assunto específico que afete seus interesses financeiros, bem como os interesses financeiros de seu cônjuge, filho menor, sócio geral ou uma organização na qual você atue como diretor”.

Cargo de Musk prometido a Trump surge como ameaça a agências federais dos EUA Foto: Doug Mills/NYT

Mas isso muitas vezes não evitou problemas com consultores externos - mesmo aqueles com portfólios muito menos complicados do que os de Musk. Os consultores do setor farmacêutico para a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA), segundo vários estudos, muitas vezes parecem ter feito recomendações que beneficiam seus interesses corporativos, assim como os empreiteiros militares escolhidos para aconselhar o Pentágono.

Musk deu a entender uma eficiência governamental que ele gostaria de ver: acabar com o contrato Starliner da Nasa com a Boeing, sua principal concorrente no setor.

“O mundo não precisa de outra cápsula”, escreveu ele no início deste ano, referindo-se ao sistema da Boeing, há muito adiado, que voltou vazio, depois de encontrar problemas em seu primeiro voo de teste com humanos.

Trump já enfrentou acusações de que criou conflitos ao nomear determinados executivos de empresas como consultores.

Isso incluiu sua nomeação de Carl Icahn, o investidor bilionário, como consultor especial para assuntos regulatórios em 2017, mesmo quando Icahn estava fazendo lobby junto aos órgãos reguladores federais para reformular uma regra que permitiria que uma refinaria de petróleo do Texas, da qual ele era proprietário parcial, economizasse centenas de milhões de dólares. Icahn acabou deixando o cargo não remunerado apenas alguns meses depois de ter sido nomeado, após uma ampla crítica ao acordo.

Richard Briffault, professor de direito da Universidade de Columbia que foi presidente do Conselho de Conflitos de Interesses da cidade de Nova York, diz que pode haver uma vantagem em ter Musk como consultor formal Trump - porque isso exigiria pelo menos alguma divulgação do conselho que ele estava oferecendo.

“Ter isso em público, em vez de Elon Musk ligar para a Casa Branca e dizer: ‘Ei, esta agência está sendo dura comigo. Faça com que eles se afastem’ - isso é ainda pior?” disse Briffault. “É uma questão em aberto.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.