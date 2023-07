Quer parecer ‘famoso’ no Insta? Veja como ser verificado no app de fotos

Na terça-feira, 20, a assinatura mensal Meta Verified começou a ser testada no Brasil. A assinatura permite que usuários maiores de 18 anos obtenham, de forma paga, o selinho azul de verificação nas redes sociais da Meta, Instagram e Facebook.

O valor dos planos nas duas redes sociais é de R$ 45 mensais se for adquirido pela web, e R$ 55 mensais se for adquirido pelo aplicativo, tanto em aparelhos Android quanto iOS. Até o momento, o Meta Verified está disponível nos EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Índia e em fase de testes no Brasil. Em breve estará acessível globalmente.

No momento, não são todos os usuários brasileiros que tem acesso ao Meta Verified no Facebook e, por enquanto, só é possível assinar o pacote no Instagram pelo aplicativo. Ao assinar, o usuário ganha o selinho no perfil e outros benefícios como maior proteção da conta, suporte mais rápido e figurinhas exclusivas.

Mesmo com o Meta Verified, ainda é possível obter o selinho de verificação de forma gratuita nas redes sociais. No Facebook é possível solicitar a verificação gratuita fazendo login na sua conta e preenchendo este formulário.

A novidade surgiu como um recurso bem similar ao do Twitter do Elon Musk, que criou o Twitter Blue, assinatura paga para ser verificado na rede social, que cobra R$ 60 mensais para manter o selinho azul no perfil. A ferramenta chegou ao Brasil em fevereiro, quatro meses antes do Meta Verified.

Como assinar o Meta Verified no Instagram

No Instagram, para assinar o Meta Verified basta abrir o aplicativo no celular (ainda não é possível assinar o pacote pela web), clicar na bolinha na parte inferior da tela com a sua foto de perfil e ir nas três barrinhas no canto superior direito.

Nesse novo menu, é só ir em Configurações e privacidade, depois em Central de contas, selecionar o perfil que vai receber o selo de verificação e ir na aba Meta Verified ao final da tela.

No Instagram, só é possível assinar o pacote Meta Verified pelo aplicativo Foto: Alice Labate/Estadão

Na nova página, leia os benefícios e requisitos para assinar o pacote. A conta precisa estar associada ao nome completo do usuário e a um documento com foto emitido pelo governo, ter uma foto de perfil que inclua o rosto e ter a autenticação de dois fatores habilitada.

Se seu perfil estiver qualificado para a assinatura, clique em Assinar e, em seguida, em Pagar agora para selecionar um método de pagamento e confirmar a compra.

Caso queira tentar obter o selinho de forma gratuita, é só ir novamente nas configurações do app e pesquisar na barra de buscas a aba Solicitar verificação. Nesse menu, basta preencher o formulário conforme o que é pedido, enviar e aguardar uma resposta da rede social. Vale reforçar que, para que sua conta seja analisada, é necessário torná-la pública.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani