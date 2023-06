Selo de verificação pago de Instagram e Facebook deve chegar ao Brasil em breve

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa dona do Facebook e Instagram, revelou na quarta-feira, 7, que a assinatura paga para obter o selo de verificação nas suas redes sociais estará disponível no Brasil em breve. O anúncio foi feito no canal de transmissão oficial da Meta no Instagram.

O programa Meta Verified foi anunciado em fevereiro deste ano e vai disponibilizar o selinho para perfis individuais comuns ou profissionais tanto no Facebook quanto no Instagram. Em março, a empresa anunciou os valores para o mercado brasileiro, sendo R$ 70 para o Facebook e R$ 80 para o Instagram.

O serviço já está disponível nos países EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Índia - so Brasil o próximo da lista. Vale ressaltar que a assinatura mensal é necessária para obter o selo azul nas plataformas e cada perfil requer uma assinatura individual.

Foto: Meta/Reprodução

Para se qualificar para o Meta Verified, é necessário ter pelo menos 18 anos de idade e enviar uma imagem de um documento com foto para comprovar a identidade. Outro ponto relevante da assinatura é que, uma vez contratado o serviço, não será possível alterar o nome de usuário, nome ou foto de perfil e data de nascimento. Caso o usuário deseje modificar suas informações, terá que passar pelo procedimento novamente.

Embora o anúncio tenha sido feito, Zuckerberg não mencionou uma data específica para o início das assinaturas no Brasil. No momento, os interessados podem apenas entrar na lista de espera para obter acesso antecipado ao selo. Aqueles que já possuem a verificação na plataforma não perderão o selo azul e não precisarão pagar para mantê-lo.

O Twitter foi a rede social pioneira em cobrar por selos de verificação. A plataforma anunciou seu pacote de assinatura, Twitter Blue, logo após Elon Musk ter assumido o cargo de CEO da empresa, em outubro do ano passado. A assinatura paga da rede do passarinho chegou ao Brasil em fevereiro e custa R$ 60 mensais para manter o selinho azul.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani