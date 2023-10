Redes sociais não conseguem bloquear transmissões de vídeos do Hamas

THE WASHINGTON POST - Terroristas do Hamas prometeram transmitir pela internet suas execuções de reféns israelenses. A história recente mostra que não há praticamente nada que as empresas de tecnologia possam fazer para impedir que isso aconteça.

Assassinatos transmitidos ao vivo em Buffalo e Christchurch, na Nova Zelândia, permanecem visíveis na web e foram vistos milhões de vezes, muito tempo depois de as mortes em massa terem ocorrido. Os esforços das empresas para impedir o acesso a vídeos violentos foram frustrados por uma internet aberta que facilita a visualização e o compartilhamento de vídeos em velocidade viral - e pelas estratégias mutáveis de assassinos e propagandistas, que podem usar uma rede de serviços online distribuídos para garantir que os vídeos permaneçam sempre ao alcance.

Um porta-voz da ala militar do grupo terrorista Hamas, as Brigadas Izzedine al-Qassam, disse em uma mensagem de áudio publicada no Telegram esta semana que seus combatentes matariam reféns, um por um, toda vez que um ataque israelense atingisse uma casa em Gaza, a densa faixa costeira com mais de 2 milhões de palestinos sob o controle do Hamas.

As execuções, disse o porta-voz, seriam transmitidas em “áudio e vídeo”, embora ele não tenha especificado onde ou quando seriam exibidas. Acredita-se que o Hamas tenha sequestrado mais de 100 pessoas, a maioria civis, durante seu ataque brutal ao sul de Israel. Algumas já foram mortas, de acordo com o vídeo analisado pelo jornal americano The Washington Post.

A ameaça remete aos vídeos de quase uma década atrás do Estado Islâmico, que espalhou o medo e chamou a atenção ao postar vídeos mostrando decapitações de jornalistas, trabalhadores humanitários e outros civis presos. Mas esses vídeos eram pré-gravados e editados. A promessa do Hamas de gravar e transmitir execuções que ainda não aconteceram é nova e parece calibrada para incitar o medo da barbárie que está por vir.

“Toda a estratégia do Hamas é infligir o máximo de danos possível e chamar o máximo de atenção para esses danos, a fim de incitar o medo no público em geral”, disse Graham Brookie, diretor sênior do Digital Forensic Research Lab do Atlantic Council. “Essa é uma das primeiras vezes que vemos esse conteúdo de propaganda brilhante registrado em tempo real.”

Continua após a publicidade

O Hamas já utilizou o Telegram, uma plataforma de mensagens em grande parte não moderada, com mais de 800 milhões de usuários internacionais, para compartilhar vídeos horríveis de sequestros e assassinatos durante o ataque do fim de semana.

Muitos dos vídeos apresentam toques relativamente sofisticados, como animações de título de abertura e trilhas sonoras no estilo de filmes de ação, o que sugere que o grupo tem um fluxo de trabalho pré-projetado para gravação, edição e publicação. Alguns dos vídeos apareceram em formato editado online poucas horas após o início da emboscada.

“O Hamas se preparou muito bem para isso e criou sistemas profissionais para divulgar sua mensagem”, disse Josh Lipowsky, analista sênior de pesquisa do Counter Extremism Project, um grupo de defesa em Washington que acompanha o extremismo online.

Conflito entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro Foto: KHADER AL-ZANOUN/AFP

Alguns pesquisadores disseram que esperam que o Hamas publique quaisquer vídeos de execução no Telegram, a partir do qual eles provavelmente serão republicados em sites tradicionais, como o X, anteriormente conhecido como Twitter, onde poderão obter milhões de visualizações.

Mas o grupo também poderia transmitir ao vivo as execuções para uma plataforma de rede social ou outro site usando uma conta descartável, como os assassinos em massa fizeram nos últimos anos. Esses vídeos poderiam então ser salvos e republicados em vários outros serviços de vídeo, praticamente garantindo que os clipes nunca desapareceriam da web.

“Não se pode descartar uma transmissão no estilo de Christchurch”, disse Brookie, referindo-se aos assassinatos de 49 pessoas em 2019 dentro de duas mesquitas da Nova Zelândia que foram transmitidos ao vivo pelo Facebook. “Há muito poucas maneiras de impedir isso. Pode atingir apenas algumas pessoas no momento, mas tem o potencial de se tornar viral.”

Continua após a publicidade

O Telegram, que não respondeu aos pedidos de comentários, tem tolerado amplamente o conteúdo violento em sua plataforma com base na promoção da liberdade de expressão irrestrita. Outros sites menos conhecidos são especializados no compartilhamento de vídeos extremos e não respondem a solicitações de remoção.

Os canais do Hamas no Telegram, que têm mais de 120 mil assinantes e publicam em árabe e inglês, oferecem uma mistura de declarações oficiais, vídeos de treinamento, imagens de propaganda e vídeos horríveis, alguns dos quais mostram militantes pisando em cadáveres israelenses.

O Facebook e outras redes sociais tradicionais pagam por sistemas internos de moderação de conteúdo e equipes para procurar e bloquear conteúdo violento. Após os tiroteios na Nova Zelândia, 14 serviços de internet e 55 governos internacionais apoiaram um argumento político, conhecido como Christchurch Call, criado para combater o compartilhamento de conteúdo extremista. (O Telegram não está entre eles).

Mais de 100 pessoas são mantidas reféns pelo Hamas desde o começo da guerra Foto: AHMAD GHARABLI/AFP

Mas o pacto não monitora proativamente cada transmissão ao vivo ou vídeo compartilhado, e indivíduos violentos encontraram maneiras de burlar as regras. No ano passado, quando um atirador racista fez uma transmissão ao vivo matando 10 pessoas em uma mercearia de Buffalo, o vídeo foi transmitido para a Twitch, onde foi removido dois minutos após os primeiros tiros - tempo suficiente para que pelo menos um espectador o republicasse em outros sites, inclusive no Facebook, onde foi visto milhões de vezes.

A brutalidade mostrada nos vídeos do Hamas provou ser especialmente gráfica, mesmo em comparação com vídeos de outras zonas de conflito em todo o mundo, em parte devido ao planejamento prévio e às capacidades tecnológicas do grupo, disse Brookie. Em alguns dos vídeos, os militantes podem ser vistos usando câmeras GoPro, de modo a gravar o vídeo de uma perspectiva mais visceral, em primeira pessoa.

Essas filmagens se tornaram uma faceta mais comum do combate moderno. A Ucrânia tem usado vídeos em primeira pessoa de capacetes de soldados e drones de ataque para documentar sua guerra contra os invasores russos. E o uso de câmeras GoPro no campo de batalha foi popularizado pela primeira vez pela força voluntária de Defesa Civil da Síria, conhecida como Capacetes Brancos, que as utiliza para registrar seus resgates de civis desde que a Rússia enviou tropas para lá em 2015.

Continua após a publicidade

A advertência do Hamas sobre transmissões de execuções sugere que o grupo está pressionando por um estilo mais acelerado de propaganda terrorista, disse Lipowsky.

“O valor é desmoralizar”, disse ele. “É uma forma de guerra emocional. É o Hamas procurando quebrar o ânimo dos israelenses e da comunidade judaica global.”