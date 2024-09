‘Estamos a apenas alguns milhares de dias de uma superIA’, diz pai do ChatGPT

Sam Altman, CEO da OpenAI, diz que a inteligência artificial (IA) pode se tornar mais inteligente que os humanos mais cedo do que muitas pessoas esperam.

Em um post em seu site pessoal, Altman discutiu o que ele está chamando de "Era da Inteligência" e disse: "É possível que tenhamos superinteligência em alguns milhares de dias (!); pode demorar mais, mas estou confiante de que chegaremos lá". É claro que "milhares" de dias é um termo bastante aberto. 2.000 dias equivalem a 5,5 anos, enquanto 5.000 dias equivalem a apenas 14 anos, portanto, embora Altman esteja incrivelmente otimista em relação ao futuro da IA, ele não está prevendo mudanças da noite para o dia.

Sam Altamn acredita que 'super IAs' podem ser mais inteligentes que o cérebro humano em breve Foto: Sven Hoppe/picture alliance

Enquanto o objetivo da IA generativa é igualar as capacidades intelectuais dos seres humanos, a IA superinteligente parece ir ainda mais longe, talvez superando em muito a capacidade do cérebro humano de avaliar problemas e tomar decisões. É uma tecnologia que pode alimentar alguns dos maiores temores sobre a IA, dado o seu potencial.

Altman, em sua publicação, disse que a sociedade está atualmente no início do que ele chama de “A Era da Inteligência”, que ele acredita que pode estar entre as mais transformadoras da história da humanidade.

“Acredito que o futuro será tão brilhante que ninguém pode fazer justiça a ele tentando escrever sobre ele agora; uma característica definidora da Era da Inteligência será a prosperidade maciça”, escreveu ele. “Embora isso ocorra de forma gradual, triunfos surpreendentes - consertar o clima, estabelecer uma colônia espacial e a descoberta de toda a física - acabarão se tornando comuns. Com inteligência quase ilimitada e energia abundante - a capacidade de gerar grandes ideias e a capacidade de concretizá-las - podemos fazer muito.”

Embora tenha se mostrado otimista com relação ao futuro da IA, Altman observou o risco de desvantagens, inclusive o impacto no mercado de trabalho, mas fez uma ressalva, dizendo que “a maioria dos empregos mudará mais lentamente do que a maioria das pessoas pensa” e que muitos dos trabalhos que fazemos hoje parecerão uma perda de tempo no futuro.

“Ninguém está olhando para o passado, desejando ser um acendedor de lampiões”, escreveu ele.

