Shutterstock vai começar a vender imagens geradas por inteligência artificial

O serviço de banco de imagens Shutterstock anunciou nesta terça, 25, que vai começar a vender imagens geradas por inteligência artificial (IA) após firmar parceria com a OpenAI, empresa de IA dona de um dos principais geradores de imagem da atualidade, o DALL-E 2.

Em comunicado à imprensa divulgado hoje, a Shutterstock explicou que, nos próximos meses, irá permitir que seus clientes criem imagens instantâneas com base nos critérios que digitarem, utilizando o DALL-E 2, que estará integrada ao Shutterstock.

A empresa também vai lançar um “Fundo de Contribuintes” que reembolsará os criadores das artes quando o banco de imagens vender ilustrações para treinar os modelos de IA - a medida tenta amenizar as críticas de que modelos de IA copiam o estilo de artistas humanos sem gerar remuneração para isso. Com essa nova colaboração, a Shutterstock está proibindo a venda de ilustrações geradas por IAs que não sejam criadas com o DALL-E 2.

“Os dados que licenciamos do Shutterstock foram fundamentais para o treinamento do DALL-E 2”, afirmou Sam Altman, CEO da OpenAI, no comunicado divulgado pelo Shutterstock. O Shutterstock e a OpenAI já haviam trabalhado juntas em 2021, quando o banco de dados vendeu metadados e imagens para auxiliar a OpenAI na criação do IA DALL-E 2.

No comunicado divulgado, Paul Hennessy, CEO da Shutterstock, disse: “Reconhecemos que é nossa grande responsabilidade abraçar essa evolução (dos meios para expressar a criatividade) e garantir que a tecnologia gerativa que impulsiona a inovação seja fundamentada em práticas éticas. Temos uma longa história de integração de IA em todas as partes de nossos negócios. Essa competência de nível especializado torna a Shutterstock o parceiro ideal para ajudar nossa comunidade criativa a navegar nessa nova tecnologia. E estamos comprometidos em desenvolver as melhores práticas e experiências para cumprir nosso propósito, que é capacitar o mundo a criar com confiança.”

Shutterstock vai passar a comercializar imagens geradas pela IA DALL-E 2 em sua plataforma Foto: DALL-E 2/Estadão

Controvérsia

O impacto dos geradores de imagem vem gerando extensos debates em segmentos que lidam com criação de conteúdo - as questões sobre direito autoral e plágio. Craig Peters, CEO do Getty Images, um dos principais concorrentes do Shutterstock, criticou empresas que “correm” para comercializar geradores de arte de IA” - a entrevista foi dada para o site The Verge.

A Getty Images proibiu a venda de ilustrações geradas por IA para evitar quaisquer tipos de problemas de licenciamento para seus clientes.

Um porta-voz do Shutterstock se manifestou sobre a situação ao site americano, dizendo que “muitas perguntas e incertezas em torno dessa nova tecnologia. E acrescentou que “quando se trata do conceito de propriedade, a propriedade do conteúdo gerado por IA não pode ser atribuída a um indivíduo e deve compensar os muitos artistas que estiveram envolvidos na criação de cada novo conteúdo.” Essa é a razão pela qual o Shutterstock optou por banir artes criadas por IAs que não sejam a DALL-E 2.

Sobre o “Fundo de Contribuintes”, o porta-voz da Shutterstock completou: “Os contribuidores receberão uma parcela de todo o valor do contrato pago pelos parceiros da plataforma. O compartilhamento que os contribuidores individuais recebem será proporcional ao volume de seu conteúdo e metadados incluídos nos conjuntos de dados adquiridos.” Além disso, esses pagamentos seriam feitos por semestre e incluiriam “tanto ganhos de acordos de dados, quanto royalties de licenciamento genérico na Shutterstock.” Nenhum valor foi divulgado.