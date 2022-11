Signal é mais um mensageiro com seu próprio Stories no app

Publicidade

Nesta quinta-feira, 3, o aplicativo de mensagens Signal anunciou um novo recurso para seus usuários: a possibilidade de publicar Stories na plataforma. A ferramenta — de mesmo nome da ferramenta do Instagram — já está disponível em sua plataforma para Android e iOS, da Apple, e, em breve, poderá ser acessado no desktop. Essa nova ferramenta é semelhante às que já existem na rede de fotos de Mark Zuckerberg e no WhatsApp e permite que os usuários compartilhem fotos, vídeos ou textos que se auto deletam em 24h.

Com esse novo recurso — que estava em fase de testes desde o início de outubro — os usuários do Signal podem publicar e ver os Stories de outras pessoas durante um dia, mas, se desejarem, é possível deletar a postagem a qualquer momento dentro desse período. É possível, também, desativar os Stories dos seus amigos sem que eles saibam indo na opção “Configurações” dentro do aplicativo, clicando em “Stories” e selecionando “Desativar Stories”.

Os usuários também podem controlar as confirmações de visualização dos Stories e, assim como as outras ferramentas do Signal, os Stories possuem criptografia de ponta a ponta, método que permite codificar a mensagem para que apenas o emissor e o destinatário do texto possam ter acesso ao conteúdo, visando o a privacidade das atualizações compartilhadas. Além disso, é possível enviar Stories a grupos de conversas já existentes no app, mas, caso opte por desativar os Stories, não será possível ver nenhuma das atualizações nos grupos em que é membro.

O Signal usa criptografia de ponta a ponta em todos os seus recursos e afirma que não coleta dados de seus usuários — essa proteção da privacidade dos que utilizam o Signal faz com que muitos usuários optem pela plataforma ao invés de WhatsApp e Telegram, que compartilham as informações dos seus usuários com parceiros de publicidade.

O aplicativo é uma organização sem fins lucrativos fundada em 2018 por um dos cofundadores do WhatsApp, Brian Acton, e por Moxie Marlinspike. Apesar de não ter investidores, em janeiro de 2021, o bilionário Elon Musk recomendou o Signal em sua conta oficial do Twitter, o que alavancou as ações do app.