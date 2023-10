SpaceX fecha acordo para levar ao espaço principais satélites da Europa

A SpaceX, empresa de Elon Musk de lançamento de foguetes, firmou um acordo para colocar em órbita até quatro dos principais satélites de navegação da Europa no próximo ano. Esse movimento reforça a presença em crescimento da empresa no continente, enquanto concorrentes locais enfrentam desafios para colocar seus foguetes no espaço. As informações são do jornal The Wall Street Journal.

A SpaceX e a Agência Espacial Europeia (ESA) recentemente assinaram um acordo para dois lançamentos programados para o próximo ano, cada um transportando dois satélites Galileo, de acordo com Javier Benedicto, diretor de navegação da ESA, ao Wall Street Journal. A aprovação final desse acordo ainda aguarda o aval da Comissão Europeia, o órgão executivo da União Europeia (UE), mas autoridades acreditam que isso vai acontecer antes do final do ano.

Os satélites Galileo são de grande importância para a União Europeia, pois garantem a autonomia do bloco no sistema de navegação por satélite, além de transmitirem mensagens de navegação criptografadas, nas quais as forças militares e os serviços de segurança europeus confiam.

SpaceX firma acordo com UE para lançar seus satélites n próximo ano Foto: Joe Skipper/Reuters

Autoridades europeias inicialmente demonstraram relutância em utilizar a SpaceX para os satélites Galileo, argumentando que a UE não deveria depender de uma empresa norte-americana para colocar seus satélites em órbita. No entanto, os atrasos no programa europeu de foguetes Ariane e a decisão de não utilizar foguetes russos devido ao conflito na Ucrânia deixaram o continente sem muita escolha, conforme relatado pelas autoridades.

Em dezembro passado, o foguete europeu Vega C falhou, resultando na perda de dois satélites da Airbus. Devido a desafios enfrentados por futuros fornecedores de lançamento, a Agência Espacial Europeia recorreu à SpaceX, que se consolidou como líder no mercado de foguetes. A SpaceX já lançou com sucesso o telescópio Euclides da Europa e tem planos para lançar uma espaçonave europeia de inspeção de asteroides no próximo ano.

Segundo o acordo, os satélites serão lançados a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX, explicou Benedicto. Um porta-voz da Comissão Europeia disse ao Wall Street Journal que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas para garantir que a constelação Galileo continue a fornecer bons serviços nos próximos meses.

O contrato da SpaceX com o projeto Galileo representa a primeira vez que a empresa de Musk é contratada para lançar satélites com equipamentos da UE. Apesar da decisão, o bilionário teve uma relação de altos e baixos com os governos europeus este ano, principalmente em relação a sua rede social, X (ex-Twitter), em que autoridades alegam que algumas regras da plataforma violam as novas regulamentações do bloco contra desinformação e conteúdos ofensivos.

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani