Twitter suspende serviço de assinatura Blue após paródias confundirem usuários

O Twitter suspendeu nesta sexta-feira, 11, o Twitter Blue, o plano de assinaturas da companhia e principal aposta de Elon Musk para aumentar o faturamento da empresa, informa o site Platformer. No momento, novos assinantes não podem adquirir o pacote, sem previsão de normalização.

De acordo com o Platformer, o anúncio saiu na plataforma de comunicação corporativa interna do Twitter, o Slack, onde Elon Musk justifica dizendo que a decisão foi “para ajudar a resolver problemas de representação”.

Desde então, o serviço de assinatura não pode mais ser comprado nas lojas de aplicativos. No entanto, atuais assinantes permanecem com acesso aos recursos do pacote.

Em nota, Musk informa que os selos de verificação foram disponibilizados apenas em contas de anunciantes. Para ter acesso, usuários antigos do serviço devem acessar e atualizar a plataforma.

O Twitter Blue é o plano de assinaturas da rede social. Após a compra, Musk anunciou funções exclusivas aos assinantes, como redução de anúncios e o selo de verificação da conta, dado automaticamente a quem comprasse o pacote. O serviço custaria US$ 8 ao mês, disponível em poucos países, como Estados Unidos.

A novidade faz parte das mudanças do CEO da Tesla para a rede social, a fim de diminuir os custos da companhia e diminuir também a dependência de receita publicitária. Entretanto, o atual modelo do Twitter Blue tem afastado marcas, usuários e executivos importantes, como Lea Kisser, principal diretora de segurança de informação da companhia e que pediu demissão na última quinta-feira, 10.

Segundo o jornalista Casey Newton, a chefe de compliance do Twitter, Marianne Fogarty, e o executivo-chefe de privacidade, Damien Kieran, deixaram a empresa na quarta, 9. Já Parag Agrawal, presidente executivo, Ned Segal, chefe financeiro, e Vijaya Gadde, chefe do departamento jurídico, políticas e confiabilidade foram demitidos assim que Musk assumiu a empresa, há duas semanas.