‘Você nunca mais vai usar um site de buscas’ diz Bill Gates sobre avanço da IA

Bill Gates, cofundador da Microsoft, afirmou nesta segunda-feira, 22, que a competição tecnológica mais importante a vencer é o desenvolvimento do principal agente de inteligência artificial (IA), capaz de revolucionar os mecanismos de busca e plataformas de compras online. As informações são da agência de notícias Reuters.

Durante o evento AI Forward 2023, que aconteceu em São Francisco, nos EUA, Gates disse que ficaria desapontado caso a Microsoft não estivesse competindo nessa corrida, apesar de existir uma chance de 50% de que uma startup se consagre como o líder desse mercado.

Diversas empresas do setor estão trabalhando no desenvolvimento de um assistente de computador alimentado por IA, que permitirá aos consumidores realizar uma variedade de tarefas por meio de comandos de voz ou texto. “Você nunca mais vai usar um site de busca”, disse o bilionário. “Você nunca mais irá para a Amazon”.

Em novembro do ano passado, a OpenAI, gigante de tecnologia, lançou o ChatGPT, chatbot de IA, ue se tornou um grande sucesso. Com a fama da nova tecnologia, Big Techs, como Google e Meta - dona do Facebook -, passaram a investir em suas próprias IAs para competir nesse mercado.