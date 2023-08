WhatsApp agora deixa usuário compartilhar tela durante chamada de vídeo

As chamadas de vídeo pelo WhatsApp devem se tornar mais parecidas com aplicativos como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams. A partir desta semana, usuários terão a opção de compartilhar a tela do celular ou do computador enquanto fazem videochamadas.

Até então, não era possível compartilhar nenhuma mídia na mesma tela da chamada no app. Além disso, não era possível fazer ligações de vídeo em modo paisagem — ou seja, com o celular deitado.

WhatsApp vai ter compartilhamento de ela em chamada de vídeo Foto: Divulgação/WhatsApp

Na atualização anunciada pelo presidente da Meta, Mark Zuckerberg, a opção também vai estar presente em todas as modalidades de chamada, mesmo aquelas que não tenham nenhum elemento de apresentação conjunta.

Para ativar o compartilhamento de tela na chamada basta clicar em “compartilhar” e escolher se deseja apresentar um aplicativo em específico ou a tela inteira (semelhante às opções de compartilhar abas ou janelas no computador).

Para o modo paisagem, é preciso ativar a rotação de tela do celular e virar o aparelho na horizontal durante a chamada.