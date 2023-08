Empresas mais expostas ao impacto IA já recebem mais atenção do mercado, diz estudo

Um trio de pesquisadores afirma que as empresas com forças de trabalho mais suscetíveis à otimização por inteligência artificial (IA) já estão quantificando as possíveis ondas de choque pela substituição de empregos. O estudo é de Andrea L. Eisfeldt e Gregor Schubert da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e Miao Ben Zhang da Universidade do Sul da Califórnia.

Empresas com forças de trabalho mais suscetíveis à otimização por inteligência artificial (IA) já estão quantificando os impactos Foto: REUTERS/Aly Song

Embora a ideia de que a IA esteja impulsionando os retornos de capital não seja novidade para quem observou o Nasdaq 100 aumentar 44% em 2023, as conclusões no artigo vão além. Elas retratam um mercado que, sob sua superfície, já está fazendo julgamentos amplos sobre como a automação impactará coisas como fluxos de caixa e avaliação de ações, à medida que os sistemas inteligentes se consolidam como ferramentas de produção.

“Investidores profissionais estão fazendo suposições fundamentadas sobre quem se beneficiará com eficiências de mão de obra à medida que a tecnologia substitui as pessoas”, disse Lawrence Creatura, gestor de fundos da PRSPCTV Capital, falando em termos gerais e não sobre as especificidades do estudo. “Isso é simplesmente uma repetição da revolução industrial. Máquinas assumirão tarefas que os humanos faziam anteriormente.”

Há muitos avisos a serem considerados em uma pesquisa como essa, a começar pela curta duração do período disponível para análise - apenas oito meses. Outra questão pode ser a forma como os autores identificaram quais empregos são vulneráveis à intervenção da IA: eles pediram a um chatbot de IA que lhes dissesse.

Com acesso a um banco de dados de 19 mil tarefas de trabalho, além de uma série de dados obtidos do LinkedIn e de conferências de ganhos corporativos, a IA retornou um ranking de empregos em risco agrupados no âmbito do trabalho de colarinho branco. Empresas de finanças, serviços profissionais e tecnologia obtiveram pontuações altas quando se mediu a “exposição de sua força de trabalho a ser tornada mais produtiva por ferramentas como o ChatGPT”, dizem os autores.

O mais notável para os pesquisadores acadêmicos que estudam o impacto da IA na economia foi a evidência de que esse traço já havia sido identificado por investidores. A equipe descobriu que as empresas cujos empregos estão mais diretamente na mira da IA superaram o mercado por uma margem estatisticamente relevante.

“Nossa descoberta chave é que a chegada do ChatGPT teve um efeito positivo significativo no valor das empresas cujas forças de trabalho estão mais expostas à IA generativa e a grandes modelos de linguagem”, escreveram os autores.

Seria um exagero sugerir que legiões de investidores, em apenas alguns meses, teriam se movido em massa para o comércio específico destacado pelo estudo: comprar empresas preparadas para automação por IA? Não, diz Schubert em uma entrevista - embora o processo não precisasse ter sido consciente.

“Há alguns traders que implicitamente ou explicitamente avaliaram que algumas empresas têm mais probabilidade de colocar esses benefícios de produtividade em prática do que outras”, disse ele, acrescentando que, embora o ChatGPT seja novo, o conceito de automação impulsionada pela IA não é. “Já havia muitos investidores que estavam focados em quais empresas têm mais exposição a mudanças na tecnologia de IA e que o ChatGPT representava um salto na capacidade, mas eles já tinham pesquisas ou insights pré-existentes sobre quais empresas se beneficiariam geralmente”, explicou.

Nas duas semanas seguintes ao lançamento do ChatGPT em novembro, as ações de empresas mais expostas à IA ganharam 0,4% a mais diariamente do que as empresas com menor exposição. Os aumentos cumulativos nos cerca de quatro meses seguintes ao lançamento do ChatGPT totalizaram mais de 9%.

Os pesquisadores observaram cerca de 2,5 mil empresas de capital aberto. Três das 10 principais empresas mais expostas à IA são fabricantes de chips - Broadcom, Qualcomm e Nvidia. Outra é a Microsoft, que está desenvolvendo sua própria linha de produtos corporativos de IA.

Mas o impacto da exposição à IA nos valores das ações se estendeu a todas as indústrias, o que sugere que não são apenas as empresas de tecnologia e fabricantes de chips que impulsionam o efeito observado. Por exemplo, empresas de seguros com maior exposição à IA ainda apresentaram ganhos de preço das ações demonstravelmente maiores do que seus concorrentes com exposições menores.

À primeira vista, os resultados soam como mais evidências de substituição de emprego iminente - argumento de que as empresas vão demitir trabalhadores e contratar chatbots mais baratos. Mas Schubert - um economista da UCLA e um dos autores do estudo - sugeriu uma teoria alternativa: se os modelos de linguagem de grande porte realizassem parte do trabalho cognitivo árduo, os humanos teriam mais tempo para concluir tarefas que a IA não pode fazer. Nesse cenário, as empresas se tornam mais produtivas, as pessoas mantêm seus empregos e as ações das empresas especializadas em IA se valorizam.

“Desde a perspectiva da empresa, tudo isso é um aumento de produtividade”, disse Schubert em uma entrevista. “Se a tarefa for concluída mais rapidamente, a empresa se torna mais produtiva e isso cria valor para ela. Se o trabalhador permanecer para concluir a tarefa é irrelevante para esse ganho de produtividade.”

Curiosamente, pesquisadores como Schubert realizam parte do trabalho cognitivo e repetitivo para o qual a IA está pronta para assumir, daí a decisão de usá-la no estudo. Para analisar as cerca de 19 mil tarefas, os economistas poderiam ter contratado um assistente de pesquisa ou contratado trabalhadores temporários - ambas opções que exigiriam custos substanciais e muito tempo. Ou poderiam usar o ChatGPT, que concluiu a tarefa atribuída em menos de dois dias e com pouco ou nenhum custo.”Na verdade, acabou sendo a melhor ferramenta para o trabalho”, admite Schubert./WP Bloomberg