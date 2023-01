CES 2023: LG apresenta TV gigante sem fio

Na carona das telas Oled, que completam uma década no portfólio da empresa, a LG apresentou nesta quarta-feira, 4, sua nova linha de TVs com telas gigantes e novidades como um painel sem fio de 97 polegadas. Além dos aparelhos, a empresa também anunciou a intenção de equipar carros com os displays, além de uma linha de eletrodomésticos. A apresentação ocorreu durante a CES, principal feira de eletrônicos dos EUA.

“Quando nós introduzimos a tela Oled pela primeira vez, era algo que ninguém imaginava e, agora, estamos celebrando 10 anos da tecnologia na LG”, apontou William Cho, CEO da LG.

Nas TVs, os modelos Z3, G3 e C3 Oled Evo, em exposição no evento, trazem melhorias nas cores e nitidez em relação aos lançamentos anteriores e são equipadas com inteligência artificial (IA), aposta da empresa sul-coreana para a linha de eletrônicos deste ano.

Por meio de um processador próprio para IA, o α9 AI Gen6, as TVs “incorporam uma nova arquitetura de controle de luz e algoritmos de aumento de luz para aumentar o brilho em até 70%”, de acordo com a empresa. Isso significa que ela usa algoritmos para “aprender” as configurações técnicas de consumo do usuário.

TV C3 Oled Evo é equipada com chip específico para inteligência artificial

TV sem fio

Mas foi a LG Signature Oled M quem brilhou na apresentação da empresa. A TV dispensa a conexão por fios, exceto o cabo de energia. Toda a transmissão de som, imagem e internet é feita sem fio por meio de uma central de mídia, que pode ser posicionada a uma distância de até 9 metros

“Para garantir a transferência perfeita de dados da caixa para a TV, a empresa desenvolveu um algoritmo que identifica instantaneamente o caminho de transmissão ideal”, escreveu a LG, em comunicado. “O algoritmo também ajuda a minimizar erros ou interrupções de transmissão, pois pode reconhecer mudanças no ambiente imediato – como pessoas ou animais de estimação se movendo pela sala – e alternar os caminhos de acordo”.

A TV de 97 polegadas tem suporte a conteúdos em 4K e é apresentada como a “primeira TV wireless do mundo”, segundo a empresa. A caixinha também possui entradas para HDMI e outros cabos de mídia caso seja necessário.

Maiores explicações sobre a tecnologia, porém, ficaram em mistério, assim como a disponibilidade e o preço do aparelho.

TV Signature Oled M é a TV sem fio da empresa sul-coreana

Além disso, a empresa apresentou a Oled T, TV com tela transparente, conceito já apresentado pela LG anteriormente. Na UltraGear Oled, monitor voltado para games também apresentado no evento, além da compatibilidade com sistemas da Nvidia em 4k, as telas curvas terão taxa de atualização de 240 Hz.

As telas devem chegar com mais destaque, também, aos veículos. A empresa afirmou que vai desenvolver telas especiais para equipar painéis e centros de entretenimento dentro dos carros.

Nesta terça-feira, 3, durante apresentação para a imprensa, Steve Koenig, vice-presidente de pesquisa da Consumer Technology Association (CTA), que organiza a feira, já havia apontado para a tendência de adicionar o máximo de telas possíveis aos veículos como um dos destaques de lançamento do evento. A ideia é transformar o carro em um centro automatizado e de marketplace.

Mais apostas

Entretenimento também está nos planos da empresa. Em uma parceria com a Paramount, estúdio de cinema e streaming de vídeo, a LG vai adicionar canais da empresa nos sistemas operacionais de TV da marca — os conteúdos abrangem o Paramount+ e a Pluto TV. De acordo com a Paramount, a integração deve começar pelo Reino Unido e Irlanda.

William Cho, CEO da LG, apresentou as novidades da empresa na edição de 2023 da CES

Na apresentação, o CEO da LG afirmou, ainda, que a empresa também quer investir em novas áreas, como saúde, veículos elétricos e, para isso, deve fazer parcerias com outras empresas dos setores.

Para seus eletrodomésticos, a aposta da LG é na personalização. Com foco em criar uma sensação de produtos novos a cada nova atualização escolhida pelos clientes, a empresa investiu em geladeiras, máquinas de lavar e produtos de cozinha com painéis que podem mudar de cor.

Os produtos da linha ThinQ, já conhecida da empresa, adicionaram uma ferramenta chamada ThinQ Up, um app para celular em que mudanças de painel, cores e mensagens nos displays podem ser feitas.