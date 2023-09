Com que idade você deve dar o primeiro celular para o seu filho? Veja dicas

WASHINGTON POST - Não existe uma idade mágica em que os pré-adolescentes ou adolescentes estejam prontos para ter um smartphone. Cada criança se desenvolve em um ritmo diferente e tem suas próprias personalidades e dificuldades. Os pais e responsáveis também têm ideias diferentes sobre o que é apropriado para suas famílias.

No entanto, há tendências e orientações gerais que todos podem levar em consideração ao abordar esse marco. Para começar, o jornal americano Washington Post perguntou a especialistas o que é preciso ter em mente quando se trata de dar o primeiro telefone a uma criança.

Qual é a idade ideal para o primeiro celular?

Seus filhos podem estar prontos para usar um smartphone ou dispositivo semelhante entre 10 e 14 anos, ou durante o ensino médio. Um aluno do sexto ano (geralmente de 10 a 11 anos) é uma boa idade para começar a falar sobre um telefone ou um relógio inteligente.

Há motivos válidos para escolher uma idade mais jovem, como uma criança que se desloca sozinha para a escola ou que divide o tempo entre diferentes casas. Também há muitos motivos para esperar mais tempo, desde a criança não estar pronta em termos de desenvolvimento até o fato de o celular agravar problemas já existentes.

Não é necessário começar com um smartphone completo. Um bom smartphone ou um telefone comum pode facilitar para a criança as responsabilidades de ter seu próprio dispositivo de comunicação. Se o rastreamento de localização for tudo o que você precisa, considere uma opção de baixo custo, como uma AirTag, dispositivo rastreador da Apple.

Por que dar celulares para as crianças tão jovens?

“Dez a 12 anos é uma ótima faixa, porque as crianças ainda estão muito conectadas aos pais e gostam que eles estejam em contato”, diz Catherine Pearlman, assistente social clínica e autora do livro “First Phone”, um guia para crianças.

Nessa idade, também, um adolescente pode estar mais propenso a ouvir o que os pais têm a dizer e a absorver as principais lições sobre etiqueta e segurança sem revirar os olhos.

Mesmo que eles não tenham seu próprio smartphone nessa idade, é o momento certo para começar a conversar com eles sobre a tecnologia e a internet, porque, provavelmente, eles serão expostos a telefones e à internet em algum lugar. De acordo com o Pew Research Center, 95% dos adolescentes entre 13 e 17 anos relatam ter acesso a um smartphone.

No passado, alguns especialistas sugeriam esperar até o nono ano, por volta dos 14 anos. Pearlman diz que isso faz menos sentido devido à pandemia e à aceleração da tecnologia nas escolas, em casa e nos grupos de amigos. “Acho que é ingênuo, neste momento, dizer para esperar até o nono ano.”

Quando se trata de decidir o momento certo para uma criança específica, há vários fatores a serem considerados. “Trata-se, na verdade, de saber para o que eles estão prontos, quais são as necessidades de deslocamento e os sinais observados de independência e maturidade”, disse Devorah Heitner, autora de “Screenwise: Ajudando as crianças a prosperar (e sobreviver) em seu mundo digital”.

Por que as crianças precisam de telefones?

Você pode ter crescido discando para casa usando um telefone público da esquina a caminho do parque mas, atualmente, os telefones públicos são escassos e as crianças mantêm contato com telefones. Pergunte a si mesmo se eles estão fazendo coisas que possam justificar o uso de um smartphone para comunicação.

Por exemplo, elas usam transporte público, andam a pé ou de bicicleta por longas distâncias, ou ficam sozinhas em casa com frequência? Eles estão começando a fazer planos independentes com os amigos? Você quer entrar em contato para coordenar o transporte ou apenas para sua própria tranquilidade? Se essas situações se aplicam a seus filhos, esse pode ser um bom motivo para dar a eles um dispositivo.

Quando se trata de decidir o momento certo para dar um celular para um adolescente, há vários fatores a serem considerados Foto: MIKE SEGAR / REUTERS

Eles querem um dispositivo por motivos sociais?

Não ignore as preocupações que as crianças têm com o fato de serem deixadas de fora dos círculos sociais sem determinada tecnologia. A socialização acontece cada vez mais online, seja em um bate-papo no Discord enquanto se joga videogame ou em mensagens de texto em grupo com amigos. A web também pode ajudar na socialização presencial. Se um adolescente estiver se tornando independente e planejando seus próprios passeios e encontros com amigos, um telefone pode ser apropriado.

Adquirir um telefone não significa que eles tenham acesso a todos os mesmos aplicativos que seus amigos usam, especialmente os de rede social. Os aplicativos mais populares são desenvolvidos para pessoas com 13 anos ou mais. Não há problema em estabelecer limites e fronteiras sobre como eles se comunicam no início. Começar aos poucos também significa que você pode orientá-los sobre como usar os aplicativos e interagir com os amigos à medida que avançam.

“Você quer dar a eles a chance de praticar essas coisas antes de entrarem no jogo grande”, diz Heitner.

Quando uma criança está pronta para usar um telefone?

Procure por marcos de independência, as coisas que os seus filhos assumiram e que mostram que eles estão começando a ser mais responsáveis por eles mesmos. Aqui estão algumas perguntas que você também pode fazer a si mesmo para avaliar sua prontidão:

Como ele lida com a tecnologia atual, como obedecer aos limites de tempo de tela para videogames ou tablets?

Eles estão demonstrando bom senso em outras partes da vida?

Eles estão assumindo responsabilidades mais adultas, como trabalho de meio período ou tarefas extras?

Você confia que ele virá até você para falar de seus problemas e erros?

Ele concordará com as regras sobre como e quando poderá usar o dispositivo?

Quando uma criança não está pronta para usar um telefone?

Nem toda criança está pronta para usar um telefone. Certifique-se de que ela esteja lidando bem com as regras e responsabilidades existentes antes de colocar algo novo. Leve em conta também a estabilidade emocional da criança, diz Heitner. Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer a si mesmo:

Eles são capazes de lidar com pequenos conflitos?

Consegue lidar com o fato de ser responsável por suas ações?

Ele é capaz de lidar com as coisas sem impulsividade?

Ele já teve problemas que você acha que poderiam ser agravados com um smartphone?

O que você deve fazer antes de comprar um telefone?

Decidir que uma criança está pronta para usar um telefone é apenas o primeiro passo. Antes de comprar um aparelho para ela, certifique-se de que ambos estejam preparados para o que vem a seguir. Isso inclui muito trabalho de preparação e educação contínua, como, por exemplo: