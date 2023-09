iPhone 15 começa a ser vendido nesta sexta; veja vídeo com 5 coisas legais do celular

O iPhone 15 começar a ser vendido nesta sexta, 29, no Brasil, apenas uma semana após o início da comercialização nos EUA - segundo a Apple, a janela de lançamento foi mais rápida neste ano, pois a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) homologou o celular mais rápido. A nova geração chega com quatro novos aparelhos que variam entre R$ 7,3 mil e R$ 14 mil.

Entre as novidades estão a Ilha Dinâmica em toda família, o que permite mais interações do usuário com o topo da tela do aparelho (leia mais aqui) e a entrada de padrão USB-C. Os aparelhos da linha Pro ganharam ainda armação de titânio e aprimoramento do sistema fotográfico. A linha 15 padrão está disponível nas cores rosa, azul, verde, amarelo, branco e preto. Já a linha Pro está disponível em grafite, azul, branco e preto.

O Estadão testou os novos aparelhos e traz cinco recursos interessantes da nova geração de smartphones da Apple.

Carregamento USB-C

Apple foi obrigada pela União Europeia a incluir a entrada USB-C no iPhone e isso permite que o iPhone carregue - e seja carregado - por outros dispositivos com entrada USB-C. Ele pode, por exemplo, receber uma carga de energia do iPad. Ou, mais incrível ainda, ele pode emprestar energia de um celular com Android - embora a Apple não recomende usar um cabo USB-C que acompanhe celulares de outras fabricantes.

Transferência de contato

Esse item vale para qualquer iPhone com o iOS 17, mas no iPhone 15 fica bem bonito. Para trocar contatos, basta aproximar os dois celulares, encostando topo com topo, e o processo é quase automático. Claro, essa vibe meio “Pokémon tecnológico” só é possível se usuário autorizar o compartilhamento de informações.

7 lentes na câmera

Na linha Pro, você só vai 3 lentes na câmera traseira do iPhone. Mas, internamente, são 7 lentes diferentes no sistema traseiro, que vão permitir pontos focais diferentes: macro (ultra angular), 13 mm (ultra angular), 24 mm (grande angular), 28 mm (grande angular), 35 mm (grande angular) e 48 mm (teleobjetiva).

O iPhone 15 Pro e o Pro Max tem uma diferença em relação a última lente. No Pro, ela tem 77 mm, enquanto no Pro Max ela tem 120 mm. Isso significa que a tecnologia do Pro Max tenta guardar dentro do iPhone lentes enormes, algumas usadas por fotógrafos profissionais. Para isso, a Apple criou uma tecnologia chamada “tetra prisma”, que usa quatro espelhos para refletir a luz antes que ela chegue ao sensor do aparelho.

Na prática, tanto a lente de 77 mm quanto a de 120 mm permitem zoom ótico com maior alcance, o que ajuda na hora de fotografar objetos mais distantes. .

Botão de ação

Desde o primeiro iPhone os usuários se acostumaram com o botão de modo silencioso, que funciona como uma chave na lateral do aparelho para definir se o telefone emitirá som ao tocar ou se apenas vibrará. Agora no iPhone 15, essa chave deu lugar ao chamado Botão de ação, um botão de apertar que o usuário pode escolher a função. O novo recurso pode acionar a câmera, o gravador, a lanterna e modo foco. No total, são nove opções.

Tudo isso pode ser mudado nas configurações. É possível até personalizar um atalho para aplicativo específico ou para dispositivos de casa conectada.

Localização de contatos

Todos os celulares da linha 15 têm um novo chip de localização, que ajuda a encontrar pessoas que estão por perto. Claro, basta que as duas pessoas compartilhem a localização. O chip consegue encontrar pessoas num raio de 60 metros, o que pode ser útil para não se perder de amigos em locais cheios, como shows e jogos de futebol.

O recurso é acionado dentro do aplicativo Buscar, onde já funcionavam as AirTags e a função de localização por GPS de amigos.