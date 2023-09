iPhone 15: veja diferenças de cada modelo dos novos celulares da Apple

A nova linha do iPhone 15 foi anunciada nesta terça, 12, pela Apple e chegou com quatro modelos diferentes: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Entre as mudanças mais marcantes dos aparelhos, está a substituição do padrão Lightning para o USB-C, seguindo a exigência da União Europeia que busca padronizar as entradas de carregadores dos eletrônicos.

Além disso, todos os aparelhos da linha receberam a tecnologia Dynamic Island (área multifuncional que fica ao redor da câmera frontal e interage com as animações do sistema operacional), que antes estava somente disponível no iPhone 14 Pro e no 14 Pro Max.

Veja a seguir as diferenças entre cada modelo da nova linha de iPhones 15.

iPhone 15

O iPhone 15 é um celular com tela de 6,1 polegadas e é o primeiro aparelho básico a ter o chip A16 Bionic como processador, também utilizado nos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max.

Assim como o iPhone 14 e o 14 Plus da geração anterior, o iPhone 15 têm duas câmeras principais, porém com melhoria significativa na resolução delas, sendo uma de 48 MP e uma de 12 MP, em comparação com os da linha anterior que possuem duas de 12 MP.

O novo celular também ganha um recurso que permite localizar em tempo real onde estão seus amigos se suas localizações estiverem sendo compartilhadas.

Além disso, o aparelho também recebe a ferramenta Roadside Assistance, ainda não disponível no Brasil, que permite que o usuário informe pelo celular caso seu veículo tenha algum problema na rua para que usuários ais próximos possam ajudar.

Ficha técnica

- Tela: 6,1 polegadas

- Processador: A16 Bionic

- Memória: 128 GB, 256 GB, 512 GB

- Câmeras principais: 48 MP (grande-angular) e 12 MP (ultra-angular)

- Câmera de selfie: 12 MP (grande-angular)

- Peso: 171 g

- Preço: Entre R$ 7,3 mil e R$ 9,6 mil

- Cores: Preto, azul, verde, amarelo, rosa

iPhone 15 foi lançado nesta terça Foto: Nic Coury / AFP

iPhone 15 Plus

O iPhone 15 Plus é bem parecido com o iPhone 15 padrão, porém com um display de 6,7 polegadas. Assim como a versão padrão da linha, possui o chip A16 Bionic e as mesmas configurações de câmera, sem grandes diferenças além do tamanho da tela e do peso. O iPhone 15 Plus também recebe os mesmos recursos novos do iPhone 15.

Ficha técnica

- Tela: 6,7 polegadas

- Processador: A16 Bionic

- Memória: 128 GB, 256 GB, 512 GB

- Câmeras principais: 48 MP (grande-angular) e 12 MP (ultra-angular)

- Câmera de selfie: 12 MP (grande-angular)

- Peso: 201 g

- Preço: Entre R$ 8,3 mil e R$ 10,6 mil

- Cores: Preto, azul, verde, amarelo, rosa

iPhone 15 Pro

Como sempre, a Apple guardou novidades para os modelos Pro e Pro Max do iPhone 15.

O iPhone 15 Pro vem com o novo processador A17 Pro, mais veloz e potente que os anteriores da empresa. Ao contrário do iPhone 15 e 15 Plus, o iPhone 15 Pro possui três câmeras, de mesmas configurações aos modelos iPhone 14 Pro e 14 Pro Max da linha anterior.

Além disso, o aparelho também conta com uma novidade que substitui o “interruptor” do modo silencioso que ficava na lateral do iPhone, tendo apenas um botão no lugar. Esse “botão de ação” pode ser configurado de diversas formas, permitindo que o usuário clique para silenciar o celular, ou para tirar uma foto, ligar a lanterna ou fazer uma gravação, por exemplo.

Ficha técnica

- Tela: 6,1 polegadas

- Processador: A17 Pro

- Memória: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

- Câmeras principais: 48 MP (grande-angular), 12 MP (teleobjetiva) e 12 MP (ultra-angular)

- Câmera de selfie: 12 MP (grande-angular)

- Peso: 187 g

- Preço: Entre R$ 9,3 mil e R$ 13,1 mil

- Cores: titânio Preto, titânio Branco, titânio Azul e titânio Natural

iPhone 15 Pro Max

O iPhone 15 Pro Max não é tão diferente do iPhone 15 Pro, tendo o mesmo chip A17 Pro como processador e o “botão de ação” substituindo o interruptor do modo silencioso.

Apesar das semelhanças, o 15 Pro Max recebe um recurso exclusivo em uma das três lentes principais de câmera, que é a lente periscópio, que permite zoom de até 10 vezes sem perda na qualidade de imagem.

Ficha técnica

- Tela: 6,7 polegadas

- Processador: A17 Pro

- Memória: 256 GB, 512 GB, 1 TB

- Câmeras principais: 48 MP (grande-angular), 12 MP (teleobjetiva periscópio) e 12 MP (ultra-angular)

- Câmera de selfie: 12 MP (grande-angular)

- Peso: 221 g

- Preço: A partir de R$ 11 mil até máximo de R$ 14 mil

- Cores: titânio Preto, titânio Branco, titânio Azul e titânio natural

*Alice Labate é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani