Gigantes de tecnologia não conseguem escapar de processos no governo Biden; veja cinco casos

Na metade do mandato do presidente Joe Biden, havia a sensação de que a iniciativa do governo federal de desmembrar as grandes empresas de tecnologia poderia estar fracassando. Mas era apenas um jogo lento.

Na terça-feira, 8, o Departamento de Justiça informou a um tribunal que está avaliando o desmembramento do Google entre as possíveis medidas para resolver os problemas de monopólio que envolvem seu mecanismo de busca.

Meta é acusada de monopólio ilegal sobre as redes sociais Foto: Matt Mcclain/The Washington Post

A notícia veio um dia depois que um juiz federal determinou que o processo antitruste da Comissão Federal de Comércio contra a Amazon pode seguir em frente, com exceção de algumas reivindicações feitas por alguns dos procuradores-gerais dos estados que se juntaram ao processo. O governo federal tem agora cinco processos ativos contra quatro gigantes da tecnologia - Google, Amazon, Apple e Meta - e todos eles estão avançando apesar das objeções das empresas, mesmo em ritmos muito diferentes.

Embora os gigantes da internet do país tenham resistido a uma pressão por novas leis antitruste no Congresso, e várias empresas de tecnologia tenham superado as tentativas de bloquear fusões, até o momento elas têm encontrado dificuldades para obter vitórias nos casos de monopolização. Dito isso, nenhuma delas foi desmembrada - ainda.

Veja a seguir um breve resumo da situação dos cinco casos históricos.

Departamento de Justiça vs. Google (pesquisa)

A alegação do governo: O Departamento de Justiça processou o Google por operar seu negócio de pesquisa como um monopólio ilegal, em parte usando contratos lucrativos para convencer fabricantes de eletrônicos como a Apple a definir a Pesquisa do Google como padrão.

Resposta do Google: A empresa argumentou que os consumidores e os fabricantes de eletrônicos optam por usar a Pesquisa Google porque ela é a melhor, e não porque são obrigados.

Fato mais recente: Em agosto, o juiz Amit P. Mehta decidiu a favor do Departamento de Justiça, considerando o negócio de pesquisa do Google um monopólio ilegal. Na terça-feira, o Departamento de Justiça apresentou um esboço de possíveis soluções que, segundo ele, serão necessárias para restaurar a concorrência no mercado de pesquisa. Essas medidas vão desde a proibição de que o Google adquira o status de padrão para seu mecanismo de pesquisa junto aos fabricantes de eletrônicos até uma possível dissolução da empresa.

O que vem a seguir: Mehta estabeleceu um prazo para que o Departamento de Justiça apresente suas propostas detalhadas de soluções até o próximo mês, com uma audiência probatória a ser realizada em abril. O juiz disse que pretende decidir sobre o caso até o meio do próximo ano. O Google planeja recorrer.

Departamento de Justiça vs. Google (publicidade)

A alegação do governo: Em seu segundo caso de monopólio contra o Google, o Departamento de Justiça argumenta que a empresa controla ilegalmente o mercado de anúncios online, elevando os preços para anunciantes de um lado e editores online de outro.

Resposta do Google: A empresa afirmou que enfrenta vários concorrentes na intermediação de anúncios online e que precisa competir em termos de preço e serviço.

Fato mais recente: A juíza Leonie M. Brinkema ouviu os argumentos em um tribunal de Alexandria no mês passado, com uma série de executivos de publicidade e editoras tomando o depoimento como testemunhas.

O que vem por aí: Os argumentos finais serão apresentados em 25 de novembro e Brinkema tomará sua decisão.

Departamento de Justiça vs. Apple

A alegação do governo: Em uma ação movida em março, o Departamento de Justiça alegou que a Apple se baseou em seu domínio do mercado de celulares dos EUA para exercer um controle indevido sobre as experiências dos consumidores com o iPhone, restringindo ilegalmente a concorrência entre os desenvolvedores de software e prejudicando os concorrentes.

Resposta da Apple: A Apple afirma que seu controle sobre a experiência dos usuários com o iPhone é essencial para o apelo do aparelho, permitindo que a empresa ofereça opções de software perfeitas, proteja a privacidade dos usuários e se proteja contra aplicativos predatórios.

Fato mais recente: Em agosto, a Apple solicitou ao juiz distrital dos EUA, Julien Neals, que arquivasse o caso, e o Departamento de Justiça respondeu em setembro.

O que vem a seguir: O tribunal está programado para ouvir os argumentos orais sobre a moção de demissão em 20 de novembro, antes de decidir se o caso pode ir a julgamento.

FTC vs. Amazon

A alegação do governo: Em setembro de 2023, a Federal Trade Commission (FTC) e uma série de procuradores-gerais estaduais acusaram a Amazon de alavancar seu domínio como superloja e mercado online para pressionar os comerciantes que dependem dela e diminuir os possíveis rivais, o que acabou resultando em preços mais altos e uma experiência pior para os consumidores.

Resposta da Amazon: A Amazon argumenta que enfrenta vários concorrentes no mercado de comércio eletrônico mais amplo, como Walmart e Target, e que suas práticas de varejo são padrão no setor e, em última análise, beneficiam os clientes.

Fato mais recente: Em uma ordem emitida na semana passada e revelada na segunda-feira, o juiz John H. Chun rejeitou as reivindicações de alguns estados, mas permitiu que a maior parte do caso prosseguisse.

O que vem a seguir: As partes começarão a se preparar para um julgamento previsto para começar em outubro de 2026.

A alegação do governo: em um caso apresentado pela primeira vez pela FTC do presidente Donald Trump em 2020, posteriormente indeferido por um juiz federal e reapresentado pela FTC de Biden em 2021, o governo americano alega que as aquisições do Instagram e do WhatsApp pela Meta ajudaram a dar a ela um monopólio ilegal sobre as redes sociais pessoais. O governo argumenta que a Meta usou esse monopólio para esmagar rivais e manter práticas invasivas de coleta de dados que não protegem a privacidade dos usuários.

Resposta da Meta: A Meta argumenta que enfrenta uma concorrência feroz de empresas como TikTok, X, YouTube e Snapchat, e que sua propriedade do Instagram e do WhatsApp tem sido benéfica para os usuários.

Fato mais recente: Depois que o juiz distrital dos EUA, James E. Boasberg, permitiu que o caso arquivado seguisse em frente em 2022, a Meta apresentou uma moção para julgamento sumário em abril deste ano.

O que vem por aí: Uma decisão sobre a moção para julgamento sumário determinará se o caso continuará a ser levado a julgamento.

