GP do Japão de F1 terá troféu inédito ‘ativado’ com beijo de piloto vencedor; entenda

O Grande Prêmio de Fórmula 1 do Japão terá uma novidade inusitada no momento do pódio. O troféu trará uma tecnologia capaz de reconhecer os lábios do piloto vencedor, que costuma beijar o item durante a celebração.

O beijo do vitorioso fará com que o troféu fique iluminado com as cores do país de origem do piloto. O troféu é capaz de exibir as cores da bandeira de todos os possíveis vencedores.

“O esporte tecnologicamente mais avançado merece o troféu de mais avançado tecnologicamente. Por isso, fizemos história na F1 usando tecnologia mais inteligente para criar o primeiro troféu do mundo projetado para reagir quando beijado pelo piloto vencedor“, diz a Lenovo, patrocinadora do GP de Fórmula 1 do Japão, sobre o troféu.

Troféu do GP do Japão vai mudar de cor de acordo com beijo do piloto vencedor. Foto: Lenovo

“O espetáculo único do troféu aumenta um momento já poderoso ao exibir as cores da bandeira nacional do piloto vencedor de forma brilhante. Homenageando quem leva ao limite, tudo pela glória da vitória e um beijo”, diz.

O item foi elaborado em parceria com a agência italiana de design Pininfarina.