A era dos robôs humanoides para serviços domésticos começa a virar realidade

Recentemente, bati na porta da frente de uma bela casa de dois andares em Redwood City, Califórnia. Em poucos segundos, a porta foi aberta por um robô sem rosto, vestido com um macacão bege que se ajustava bem à sua cintura fina e pernas longas.

Esse humanoide esbelto me cumprimentou com o que parecia ser um sotaque escandinavo, e eu me ofereci para apertar sua mão. Quando nossas palmas se encontraram, ele disse: “tenho um aperto de mão firme”.

Tarefas como ligar uma máquina de lavar louça são muito complexas para depender de treinamento digital, por isso o 1X conta com câmeras e outros sensores no robô para ajudar a treiná-lo. Foto: Divulgaç

PUBLICIDADE Quando o proprietário da casa, um engenheiro norueguês chamado Bernt Børnich, pediu uma garrafa de água, o robô se virou, foi até a cozinha e abriu a geladeira com uma das mãos. A inteligência artificial (IA) já está dirigindo carros, escrevendo ensaios e até mesmo códigos de computador. Agora, os humanóides, máquinas construídas para se parecerem com humanos e alimentadas por IA, estão prontos para entrar em nossas casas para ajudar nas tarefas diárias. Børnich é o CEO e fundador de uma startup chamada 1X. Antes do final do ano, sua empresa espera colocar seu robô, Neo, em mais de 100 residências no Vale do Silício e em outros lugares.

Publicidade

Sua startup está entre as dezenas de empresas que planejam vender humanoides e levá-los para residências e empresas. Os investidores injetaram US$ 7,2 bilhões em mais de 50 startups desde 2015, de acordo com a PitchBook, uma empresa de pesquisa que acompanha o setor de tecnologia. O frenesi dos humanoides atingiu um novo pico no ano passado, quando os investimentos chegaram a US$ 1,6 bilhão. E isso não inclui os bilhões que Elon Musk e a Tesla, sua empresa de carros elétricos, estão injetando no Optimus, um humanoide que começaram a construir em 2021.

Empresários como Børnich e Musk acreditam que os humanoides um dia farão grande parte do trabalho físico que hoje é realizado por pessoas, incluindo tarefas domésticas como limpar balcões e esvaziar máquinas de lavar louça, trabalhos de armazém como separar pacotes e trabalho de fábrica como construir carros em uma linha de montagem.

Robôs mais simples - pequenos braços robóticos e carrinhos autônomos, por exemplo - há muito tempo compartilham a carga de trabalho em armazéns e fábricas. Agora, as empresas estão apostando que as máquinas podem lidar com uma gama maior de tarefas imitando a maneira como as pessoas andam, se dobram, torcem, alcançam, seguram e, de modo geral, fazem as coisas.

Como as residências, os escritórios e os depósitos já foram construídos para os seres humanos, argumentam essas empresas, os humanoides estão mais bem equipados para navegar pelo mundo do que qualquer outro robô.

Publicidade

O impulso em direção à mão de obra humanoide vem sendo construído há anos, impulsionado pelos avanços no hardware robótico e nas tecnologias de IA que permitem que os robôs aprendam rapidamente novas habilidades. Mas esses humanoides ainda são uma espécie de miragem.

Há anos circulam vídeos na internet mostrando a extraordinária destreza dessas máquinas, mas, na maioria das vezes, elas são guiadas remotamente por humanos. E tarefas simples, como carregar a máquina de lavar louça, não são nada simples para eles.

“Há muitos vídeos por aí que dão uma falsa impressão desses robôs”, disse Ken Goldberg, professor de robótica da Universidade da Califórnia, em Berkeley. “Embora pareçam humanos, eles nem sempre se comportam como humanos.”

Neo disse “Hello” com sotaque escandinavo porque foi operado por um técnico norueguês no porão da casa do de Børnich. No final das contas, a empresa quer construir centrais de atendimento onde talvez dezenas de técnicos possam dar suporte aos robôs.

Publicidade

O robô andou pela sala de jantar e pela cozinha por conta própria. Mas o técnico falou por Neo e guiou remotamente suas mãos por meio de um fone de ouvido de realidade virtual e dois joysticks sem fio. Os robôs ainda estão aprendendo a navegar no mundo por conta própria. E eles precisam de muita ajuda para fazer isso. Pelo menos, por enquanto.

‘Vi um nível de hardware que não imaginava ser possível’

Ao contrário da maioria dos robôs, que são equipados com garras de dois dedos, os humanóides como o Neo são equipados com cinco dedos que se movem muito como a mão humana Foto: Divulgaçã

Visitei pela primeira vez os escritórios da 1X no Vale do Silício há quase um ano. Quando um robô chamado Eve entrou na sala, abrindo e fechando a porta, não pude deixar de sentir que aquele robô de olhos arregalados era, na verdade, uma pessoa fantasiada.

Eve se movia sobre rodas, não sobre pernas. E, ainda assim, parecia humana. Pensei em “Sleeper”, a comédia de ficção científica de Woody Allen, de 1973, repleta de mordomos robóticos.

Os engenheiros da empresa já haviam construído o Neo, mas ele ainda não havia aprendido a andar. Uma versão inicial estava pendurada na parede do laboratório da empresa.

Publicidade

Jang ficou encantado com a maneira como Eve se movia. Ele comparou a chamada do Zoom a uma cena do drama de ficção científica “Westworld”, em que um homem vai a um coquetel e fica chocado ao saber que todos na sala são robôs.

Publicidade

“Vi um nível de hardware que não imaginava ser possível”, disse Jang.

O possível investidor não investiu na Halodi. Mas Jang logo convenceu Børnich a unir forças.

Jang fazia parte de uma equipe do Google que ensinava novas habilidades aos robôs usando sistemas matemáticos chamados redes neurais, que permitem que os robôs aprendam com dados que retratam tarefas do mundo real. Depois de ver Eve, Jang disse a Børnich que eles deveriam aplicar a mesma técnica aos humanóides.

O resultado foi uma empresa transatlântica que eles rebatizaram de 1X. A startup, que cresceu e tem cerca de 200 funcionários, conta agora com o apoio de mais de US$ 125 milhões em financiamento de investidores que incluem a Tiger Global e a startup de inteligência artificial, a OpenAI.

Publicidade

Tudo isso é um comportamento aprendido

Quando retornei ao laboratório da empresa, cerca de seis meses depois de conhecer Eve, fui recebido por um Neo ambulante. Eles o haviam ensinado a andar inteiramente no mundo digital. Ao simular a física do mundo real em um ambiente semelhante ao de um videogame, eles puderam treinar uma versão digital do robô para ficar em pé, equilibrar-se e, por fim, dar passos.

Após meses de treinamento desse robô digital, eles transferiram tudo o que ele havia aprendido para um humanoide físico.

Se eu entrasse no caminho de Neo, ele parava e se movia ao meu redor. Se eu empurrasse seu peito, ele se mantinha em pé. Às vezes, ele tropeçava ou não sabia bem o que fazer. Mas ele podia andar em um cômodo da mesma forma que as pessoas.

“Tudo isso é um comportamento aprendido”, disse Jang, enquanto Neo batia no chão a cada passo. “Se o colocarmos em qualquer ambiente, ele deverá saber como fazer isso.”

Publicidade

Treinar um robô para fazer tarefas domésticas, entretanto, é uma perspectiva totalmente diferente.

Como a física de carregar uma máquina de lavar louça ou dobrar a roupa é extremamente complexa, a 1X não pode ensinar essas tarefas no mundo virtual. Eles precisam coletar dados em casas reais.

Quando visitei a casa de Børnich um mês depois, Neo começou a ter dificuldades com a porta de aço inoxidável da geladeira. A conexão Wi-Fi do robô havia caído. Mas assim que o técnico oculto reiniciou o Wi-Fi, ele guiou o robô sem problemas em sua pequena tarefa. Neo me entregou uma garrafa de água.

Também observei Neo carregar uma máquina de lavar roupa, agachando-se com cuidado para levantar as roupas de um cesto de roupa suja. E enquanto Børnich e eu conversávamos do lado de fora da cozinha, o robô começou a limpar os balcões. Tudo isso foi feito por controle remoto.

Publicidade

Mesmo quando controlado por humanos, o Neo pode deixar cair uma xícara ou ter dificuldade para encontrar o ângulo certo ao tentar jogar uma garrafa vazia em uma lata de lixo embaixo da pia. Embora os humanoides tenham melhorado muito na última década, eles ainda não são tão ágeis quanto os humanos. Neo, por exemplo, não consegue levantar os braços acima da cabeça.

Para os não iniciados, Neo também pode ser um pouco assustador, como qualquer outra coisa que pareça parcialmente humana e parcialmente não. Falar com ele é particularmente estranho, já que você está realmente falando com um técnico remoto. É como falar com um boneco de ventríloquo.

‘O que estamos vendendo é mais uma jornada do que um destino’

Ao orientar Neo nas tarefas domésticas, Børnich e sua equipe podem coletar dados - usando câmeras e outros sensores instalados no próprio robô - que mostram como essas tarefas são realizadas. Em seguida, os engenheiros da 1X podem usar esses dados para expandir e aprimorar as habilidades do Neo.

Assim como o ChatGPT pode aprender a escrever trabalhos analisando textos retirados da internet, um robô pode aprender a limpar janelas identificando padrões em horas de vídeo digital.

A maioria das iniciativas de humanoides, incluindo o Optimus, de Musk, e projetos semelhantes como o Apptronik e o Figure AI, está projetando humanoides para armazéns e fábricas, argumentando que esses ambientes rigidamente controlados serão mais fáceis para os robôs navegarem. Porém, com a venda de humanoides para residências, a 1X espera reunir enormes quantidades de dados que possam mostrar a esses robôs como lidar com o caos da vida cotidiana.

Primeiro, a empresa precisa encontrar pessoas que aceitem uma versão inicial de uma nova e estranha tecnologia em suas casas - e que paguem por ela.

A 1X ainda não definiu um preço para essas máquinas, que são fabricadas em sua própria fábrica na Noruega. Construir um humanoide como o Neo custa quase o mesmo que construir um carro pequeno - dezenas de milhares de dólares.

Para atingir seu potencial, o Neo precisa capturar vídeos do que acontece dentro das residências. Em alguns casos, os técnicos verão o que acontece em tempo real. Basicamente, trata-se de um robô que aprende durante o trabalho.

“O que estamos vendendo é mais uma jornada do que um destino”, disse Børnich. “Será um caminho realmente acidentado, mas o Neo fará coisas realmente úteis.”

‘Queremos que você nos forneça seus dados nos seus termos’.

Quando perguntei a Børnich como a empresa lidaria com a privacidade quando os humanoides estivessem dentro das casas dos clientes, ele explicou que os técnicos, trabalhando em call centers remotos, só assumiriam o controle do robô se recebessem a aprovação do proprietário por meio de um aplicativo de smartphone.

Ele também disse que os dados não seriam usados para treinar novos sistemas até pelo menos 24 horas após terem sido coletados. Isso permitiria que a 1X excluísse todos os vídeos que os clientes não quisessem que a empresa usasse.

“Queremos que você nos forneça seus dados de acordo com suas condições”, disse Børnich.

Usando esses dados, Børnich espera produzir um humanoide capaz de realizar praticamente qualquer tarefa doméstica. Isso significa que o Neo poderia substituir os trabalhadores que ganham a vida limpando casas.

Mas isso ainda está a anos de distância - na melhor das hipóteses. E, devido à crescente escassez de trabalhadores que cuidam da limpeza doméstica e de idosos e crianças, as organizações que representam esses trabalhadores veem com bons olhos o surgimento de novas tecnologias que fazem o trabalho doméstico - desde que empresas como a 1X construam robôs que trabalhem bem ao lado de trabalhadores humanos.

“Essas ferramentas podem facilitar alguns dos trabalhos mais extenuantes, cansativos e perigosos e permitir que os trabalhadores se concentrem em coisas que somente os trabalhadores humanos podem oferecer”, disse Ai-jen Poo, presidente da National Domestic Workers Alliance, que representa as faxineiras, os trabalhadores domésticos e as babás do país.

Logo, Neo começou a limpar as imponentes janelas na lateral da casa. Então, quando me voltei para Børnich, ouvi um estrondo no chão da cozinha. Depois de uma pane elétrica, Neo havia caído de costas, desmaiando imediatamente.

Børnich pegou o robô, como se fosse um pequeno adolescente, levou-o para a sala de estar e o colocou em uma cadeira. Mesmo quando Neo desmaiou, ele parecia humano.

Outros humanoides que conheci podem ser intimidadores. Neo, com menos de um metro e meio de altura e 66 quilos, não é. Mas eu ainda me perguntava se ele poderia machucar um animal de estimação - ou uma criança - com uma queda como aquela.

As pessoas deixarão essa máquina entrar em suas casas? Com que rapidez suas habilidades serão aprimoradas? Ela pode liberar as pessoas de suas tarefas diárias? Essas perguntas ainda não podem ser respondidas. Mas Børnich está insistindo.

“Há muitas pessoas como eu”, disse ele. “Elas sonham em ter algo assim em casa desde que eram crianças.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.