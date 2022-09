É preciso ser gentil consigo mesmo diante de exigências pessoais e profissionais

Você já se sentiu puxado para várias direções? Com múltiplas exigências pessoais e profissionais? Como sobreviver a um mundo FANI (frágil, ansioso, não linear e incompreensível) sem sacrificar o corpo e a mente? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer constantemente – e mais, para a qual devemos buscar uma resposta.

O mercado é exigente. Somos cada vez mais exigentes com os nossos resultados. Eu não vou dizer que é fácil equilibrar, mas você não vai conseguir abraçar o mundo.

Tenho conversado com tantas pessoas que comentam estar cansadas, esgotadas, desmotivadas... Um estudo do McKinsey Health Institute apontou que 1 em cada 4 pessoas relata ter sintomas de burnout. Mas, a ansiedade e o estresse podem levar à redução do desempenho no trabalho.

Como sempre digo, para cada problema, precisamos pensar na solução. Podemos começar adotando uma atitude focada em otimizar tempo e energia. O seu tempo é um dos seus bens mais preciosos. Onde você vai investi-lo? Qual atividade trará mais resultado? São questões para pensar sempre que olhar para a sua vida e perceber múltiplas exigências.

Aqui entra uma questão importante, que é a do personal growth. Estamos falando de acelerar o crescimento pessoal que, por sua vez, é sustentado por uma mente e corpo fortes. A alta performance, se não vier acompanhada de muito autoconhecimento, vai cobrar um preço alto.

Incorpore bons micro hábitos à rotina. Costumamos achar que temos que fazer sempre coisas grandiosas, como se exercitar 60 minutos todos os dias. Quem sabe você inicia com 15 minutos três vezes na semana? Isso já traz a sensação de uma rotina saudável.

Adote três atitudes aleatórias de gentileza. Seja grato. A gratidão é o ato de reconhecer algo que nos foi dado ou alguém que fez o bem para a gente. E esse é um caminho fundamental para a felicidade.

Desplugue. Escolha um dia para ficar pelo menos três horas sem acessar nada. Medite. Relaxar a mente é o primeiro passo para você pensar melhor e também alcançar um nível mais elevado de criatividade.

Amo meu trabalho, e me acostumei a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Procuro me desconectar de tempos em tempos. Preservo, sempre que posso, os meus finais de semana. Me exercito de manhã cedo, medito, brinco com meus cachorros.

Buscar essa reconexão é essencial, especialmente se você for uma pessoa inquieta. Mas lembre sempre: não somos máquinas. Portanto, seja gentil com você mesmo.