Empresas privadas começam a pousar na Lua enquanto as agências espaciais pagam a conta

Os planos da Nasa de colocar astronautas na Lua podem parecer incertos no momento, mas as empresas privadas estão avançando com esforços sem tripulação que podem representar uma nova era na exploração lunar.

PUBLICIDADE Três empresas lançaram naves espaciais com destino à Lua nas últimas semanas, sendo que a primeira aterrissou neste domingo, 2, quando o módulo de pouso Blue Ghost da Firefly Aerospace pousou pouco depois das 3h30, horário do leste dos Estados Unidos. Um módulo de pouso da empresa japonesa Ispace, que voou em janeiro no mesmo foguete Falcon 9 da SpaceX que o Blue Ghost, deve aterrissar no início de maio. O voo mais recente começou na quarta-feira, quando a SpaceX lançou um módulo de pouso lunar da Intuitive Machines, que deve chegar ao seu destino na quinta-feira, quando descerá até Mons Mouton, um grande platô próximo ao polo sul da Lua. A Intuitive Machines chegou à Lua em fevereiro de 2024, mas a espaçonave tombou ao aterrissar.

Módulo Blue Ghost da Firefly Aerospace pousou na Lua pouco depois das 3h30 deste domingo, horário do leste dos Estados Unidos Foto: Firefly Aerospace via AP

As missões Firefly e Intuitive Machines recebem financiamento do Commercial Lunar Payload Program da Nasa, que tem um valor máximo de contrato de US$ 2,6 bilhões entre várias empresas. A Ispace, uma empresa de capital aberto, tem um contrato com a Agência Espacial de Luxemburgo.

Publicidade

A enxurrada de atividades comerciais ocorre no momento em que a Nasa provavelmente enfrentará mudanças significativas em seu principal programa Artemis, uma campanha nascida durante o primeiro governo Trump para levar os astronautas de volta à superfície lunar. Mas Trump disse que prefere ir a Marte, um destino que há muito tempo é o preferido do CEO da SpaceX, Elon Musk, um conselheiro próximo de Trump.

Os principais líderes do Congresso, no entanto, pediram que o foco continuasse na Lua, dizendo que os Estados Unidos estão em uma corrida espacial com a China, que pretende enviar pessoas para lá até 2030 e construir uma estação de pesquisa no polo sul lunar.

“Uma das minhas maiores preocupações é que os astronautas da Nasa cheguem à Lua e sejam recebidos por uma placa que diz ‘proibido transgredir’, em mandarim”, disse o deputado Brian Babin, em uma audiência na quarta-feira do Comitê de Ciência, Espaço e Tecnologia da Câmara.

Independentemente de o destino ser a Lua, Marte ou ambos, o programa Artemis provavelmente enfrentará mudanças significativas. Um alvo poderia ser o foguete Space Launch System (SLS) da Nasa, frequentemente criticado, cujo desenvolvimento custou quase US$ 23,8 bilhões de 2011 até seu primeiro lançamento em 2022, segundo a Planetary Society. Ele custa cerca de US$ 2 bilhões para ser lançado e já voou uma vez.

Publicidade

Com Musk orientando os esforços do governo Trump para reduzir o governo, muitos observadores espaciais acham que os dias do SLS são limitados. Até mesmo Scott Pace, que defendeu o Sistema de Lançamento Espacial como secretário executivo do Conselho Espacial Nacional durante o primeiro mandato de Trump, disse durante a audiência de quarta-feira: “Precisamos de uma rampa de saída para a dependência do SLS”.

No único voo SLS do programa Artemis até o momento, a Nasa enviou uma espaçonave Orion sem tripulação ao redor da lua no final de 2022. A segunda missão foi adiada devido a problemas com o escudo térmico da Orion, e agora não está programada até 2026, com um pouso humano na Lua não esperado até 2027.

Com as missões de voo espacial lunar humano da Nasa suspensas, a agência espacial está procurando empresas como a Firefly, a Intuitive Machines e outras para realizar experimentos científicos e testar tecnologias que possam ser usadas para a exploração humana.

A missão liderada pela Firefly, denominada Ghost Riders in the Sky, tem como objetivo investigar o fluxo de calor do interior lunar, estudar os campos elétricos e magnéticos na superfície da Lua e obter imagens de raios X da magnetosfera da Terra. Ele também testará sistemas como computadores resistentes à radiação e um método para usar campos elétricos para mover e limpar a poeira.

Publicidade

“Tudo estava como planejado”, disse o CEO da Firefly, Jason Kim, após o pouso neste domingo. “Pela minha observação, a equipe acertou em cheio... Isso é apenas o começo. Haverá mais pousos lunares anualmente.” O primeiro objetivo da missão Intuitive Machines será aterrissar intacta e ereta após o acidente do ano passado. Se tudo correr bem, a espaçonave medirá a presença potencial de gases do solo lunar e conduzirá um experimento de mineração de gelo, entre outras tarefas, disse a Nasa. Embora a missão Ispace tenha sido lançada no mesmo voo que a Blue Ghost da Firefly, a espaçonave da empresa japonesa está seguindo uma rota mais longa até a Lua, que inclui um sobrevoo adicional. Assim como a Intuitive Machines, essa é a segunda tentativa da Ispace de fazer um pouso lunar — ela perdeu contato com seu módulo de pouso em uma missão de 2023 pouco antes de um suposto pouso forçado.

Desta vez, a Ispace planeja deixar pequenas instalações artísticas na Lua e usar uma máquina eletrolisadora de água para separar uma gota de água em seus elementos. A empresa planeja coletar uma amostra da Lua e vendê-la à Nasa por alguns milhares de dólares como parte de um contrato da Nasa para explorar a estrutura legal de um sistema de comércio na Lua.

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.