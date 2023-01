Loft amplia serviço para Florianópolis e Balneário Camboriú em estreia em SC

A startup Loft está ampliando o serviço de compra e venda de imóveis para Florianópolis e Balneário Camboriú, anunciou a empresa nesta terça-feira, 10. O passo representa a estreia da companhia no Estado de Santa Catarina e a expansão do seu negócio pela Região Sul do Brasil.

Nas novas cidades, o serviço vai atuar por meio de parceria com as imobiliárias F1 Cia., Auxiliadora Predial e Santa Ilha. Essas empresas usam a plataforma de marketplace da Loft para anunciar a compra e venda de imóveis, que também fornece financiamento imobiliário, crédito com garantia de imóvel, garantia locatícia e plataforma de gestão.

A Loft projeta que até 1,5 mil imóveis devem estar disponíveis na plataforma da companhia até o fim deste mês.

“As imobiliárias podem oferecer um portfólio ainda melhor para seus clientes e dar mais visibilidade para os imóveis da sua carteira. Os que procuram um novo lar, por sua vez, encontram as melhores opções de casas e apartamentos em um único site”, afirma em comunicado Diogo Elias, vice-presidente de parcerias da Loft.

Segundo o executivo, a entrada da startup paulista, fundada em 2018, no mercado de Santa Catarina é fundamental para a expansão da companhia. ““Florianópolis e Balneário Camboriú são mercados com enorme potencial de negócios”, diz.

Em novembro de 2022, a Loft anunciou a expansão sob esse mesmo modelo de parcerias para o interior de São Paulo e Rio Grande do Sul.