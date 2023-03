Startup Qlub recebe aporte de US$ 25 mi para agilizar pagamento de comanda em restaurantes

A Qlub, startup de sistemas de pagamentos para restaurantes, baladas e cafés, anunciou nesta terça-feira, 28, o recebimento de aporte no valor de US$ 25 milhões complemento de sua rodada inicial realizada em 2022. A empresa, fundada no Emirados Árabes e recém chegada ao Brasil soma, agora, US$ 42 milhões em uma mesma captação.

O objetivo é expandir o produto para atender as necessidades de estabelecimentos comerciais e alcançar o chamado breakeven, quando uma startup consegue caixa suficiente para sustentar sua operação sem prejuízos.

“Com o investimento, esperamos alcançar esse equilíbrio até o final deste ano ou no primeiro trimestre de 2024. Depende da nossa velocidade de crescimento e de como o mercado se comporta, mas é o que esperamos alcançar”, explica Oscar Bedoya, presidente e cofundador da Qlub.

Com foco em restaurantes e casas noturnas, o software da empresa permite que fregueses possam pedir e pagar a conta diretamente em um aplicativo, que gera um QRCode de liberação em ambientes que possuem controle de entrada e saída de clientes.

Assim, segundo Bedoya, o estabelecimento consegue poupar tempo de atendimento, evitar filas no caixa e fidelizar clientes que buscam uma ida rápida ao restaurante — o principal caso de uso do serviço é em lugares que oferecem almoço executivo, com demanda de clientes que possuem pausa limitada e precisam comer fora dos escritórios.

Em outros lugares, como baladas e cafés, por exemplo, o foco não é o tempo economizado, mas a facilidade do serviço. Com o app, Bedoya afirma que clientes podem optar pelos valores de gorjeta e pela divisão da conta entre duas ou mais pessoas.

A Qlub desembarcou no Brasil em março de 2022, sob o comando de Phillipe Araújo, chefe de operações no Brasil. Mundialmente, a empresa opera em seis países: Emirados Árabes, Austrália, Índia, Singapura, Arábia Saudita e Brasil. Agora, com o investimento e a parte legal resolvida, esse serviço deve ser expandido no Brasil para outras capitais além de São Paulo, onde a empresa funciona hoje. A Qlub quer, ainda neste ano, chegar ao Rio de Janeiro, Salvador, Florianópolis e Curitiba.

“O mercado de startups que faz esse tipo de serviço no Brasil é bastante fragmentado, não há uma empresa que domina o software em todo o País. Isso é algo que também vemos como uma oportunidade”, afirma Bedoya.