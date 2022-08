Startup Hygia Saúde levanta R$ 15 mi e quer formar ‘time dos sonhos’ do esporte

A startup Hygia Saúde acaba de captar 3 milhões de euros, cerca de R$ 15 milhões, em uma rodada de estágio inicial (semente). O cheque foi assinado pelo AMAD, fundo recente formado por profissionais do Brasil e da Espanha com o objetivo de diversificar os investimentos no País. O valor será investido na contratação de novos colaboradores, em ações de marketing e no aprimoramento da tecnologia.

Entre as estratégias de marketing da startup, está a convocação de atletas para o conselho de administração. Neste mês, o jogador de futebol Daniel Alves e o ex-nadador e atual empresário e influenciador Joel Jota foram anunciados como novos integrantes. “Mais do que garotos-propaganda, queremos o apoio de atletas que sejam referência em prevenção e longevidade”, afirma o CEO da Hygia Saúde, Maikol Parnow.

Continua após a publicidade

De olho na expertise e exposição, a busca por novos atletas conselheiros continua, ainda de acordo com o executivo. Apesar de não revelar nomes, o CEO diz que a empresa tem negociado com mais três profissionais do esporte, sendo um deles de repercussão mundial do basquete.

Mais do que garotos-propaganda, queremos o apoio de atletas que sejam referência em prevenção e longevidade Maikol Parnow, CEO da Hygia Saúde

“Já investimos bastante em construção de produto. O foco agora é ampliar a contratação de colaboradores e as estratégias de marketing”, diz Parnow. No entanto, em meio à onda de demissões entre startups, o executivo destaca que a expansão da equipe será feita de forma sustentável e gradual.

Portfólio

O portfólio de soluções da Hygia inclui produtos financeiros, como o financiamento de cirurgias, seguros e crédito-saúde; além de testes genéticos; pacotes de exames, com assessoria personalizada; software com prontuário eletrônico; telemedicina; organização de exames e monitoramento de check-ups, entre outros.

Um dos produtos mais rentáveis é o programa de suporte à saúde nas empresas. A iniciativa mapeia a situação individual e coletiva dos funcionários para oferecer alternativas para melhorar a qualidade de vida. Os testes genéticos, check-up ginecológico e financiamento de cirurgia também são parte importante da receita, aponta o CEO da Hygia. A startup de saúde faturou cerca de R$ 1,2 milhão no período de nove meses.