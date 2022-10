Startup Veek oferece plano de internet gratuita no celular em troca de exibição de publicidade

Com a proposta de ser um serviço de telefonia celular 100% online, a startup Veek anuncia nesta quarta, 19, o lançamento de um chip pré-pago, que custa R$ 15 e oferece gratuitamente 2GB por mês de internet em troca do cliente assistir anúncios publicitários - ligações telefônicas não fazem parte do pacote.

É um modelo inusitado, que desafia as operadoras tradicionais. Segundo o CEO e fundador da Veek, Alberto Blanco, a vontade de criar a startup começou quando ele teve que trocar de operadora e precisou se deslocar até um shopping para efetivar a portabilidade. “Eu pensei: ‘como assim? O celular que você pede comida, carro, viaja, namora e resolve basicamente tudo da sua vida tem um fornecedor que não disponibiliza um serviço online?’”.

O CEO afirma que a Veek busca superar as deficiências das operadoras tradicionais, como filas, burocracia e falta de transparência para os planos de telefonia. “Nosso cliente jamais vai receber uma ligação nossa, nem temos um call center. Você trata tudo por mensagem e resolvemos 98% dos problemas em até 48 horas. Também não temos fidelidade, você nunca vai assinar um serviço nosso e daqui a seis meses vai ver uma oferta que é mais barata do que a que você assinou”, diz.

Outro incômodo do executivo era o fato de o cliente constantemente ter que pagar para usar pelo telefone que ele já havia comprado. “Será que não seria viável que empresas paguem um pedacinho da sua conta?”, diz Blanco. Assim, a Veek criou um modelo Freemium em que a conta de celular é patrocinada pelos anunciantes do app. Ou seja, para utilizar o plano, o cliente precisa de vez em quando assistir aos vídeos promocionais selecionados até o final. Os anúncios são exibidos via Ad Manager do Google.

O faturamento esperado para o primeiro ano da empresa é de R$ 20 milhões, com a perspectiva de 100 mil novos clientes assinarem o plano nos próximos seis meses. Blanco afirma que futuramente a companhia quer disponibilizar um plano pré-pago de até 5 GB de internet gratuita.

Porém, apesar de se posicionar como a “anti-operadora de celular”, a Veek depende da infraestrutura da TIM para disponibilizar seu serviço - e ligações telefônicas só estão presentes em planos mais caros, livres de anúncios publicitários.

Alberto Blanco é CEO e fundador da Veek, empresa que lança novo plano de internet Foto: Veek/Divulgação

Como funciona

A compra do chip ocorre pelo site da companhia. Para utilizar o serviço pré-pago, o cliente precisa entrar pelo menos uma vez por dia no app da Veek para assistir um vídeo de publicidade de 6 a 30 segundos.

Fazendo 2 check-ins por dia no app, o cliente recebe 2GB mensais. Ao realizar o check-in, o cliente tem um intervalo de tempo para usar o serviço. No total, podem ser acumuladas até 6 horas de uso. Se o usuário passar quatro dias sem fazer check-in, a linha entra em suspensão e é preciso comprá-la novamente.

No caso do cliente ultrapassar a franquia de 2 GB, ele poderá comprar mais Gigacoins (um Gigacoin equivale a um gigabyte de internet) no aplicativo, pagando R$ 18,00 para 3 GB ou R$ 32,00 para 6 GB. Caso a franquia mensal não seja toda consumida, o restante fica disponível para o mês seguinte.

Além do plano com anúncios, a Veek tem outros quatro planos pré-pagos, entre R$ 30 e R$ 100, que incluem ligações telefônicas e estão livres de propagandas.