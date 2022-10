Startup espanhola Factorial capta US$ 120 mi e vira unicórnio após chegar ao Brasil

Um ano após anunciar sua chegada ao Brasil, a Factorial, startup espanhola de recursos humanos, atinge o status de unicórnio. O título, dado a empresas de inovação avaliadas em ao menos U$S 1 bilhão, foi alcançado por meio de um aporte de US$ 120 milhões. Com atuação em nove países e 7 mil clientes, a companhia atua em gestão de funcionários de pequenas e médias empresas (PMEs).

O montante captado nessa rodada será destinado a potencializar as operações já existentes em Brasil, EUA, México, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Portugal e França. O investimento permitirá ainda a melhoria dos produtos oferecidos.

A plataforma da startup centraliza em um mesmo software as diferentes necessidades para gestão de pessoas. Permite, por exemplo, atrelar automaticamente o relógio de pontos à avaliação de desempenho, assim como controlar folha de pagamento e benefícios.

A rodada foi liderada pelo grupo Atomico, cujo sócio Luca Eisenstecken se juntou ao conselho da empresa como parte do investimento. Investidores de captações anteriores também participaram: Tiger Global, CRV, K-Fund e Creandum.

“Estamos muito orgulhosos de ter Eisenstecken e todo o time da Atomico como parceiros, para nos ajudar a lidar com esta mudança massiva de PMEs em busca de software de RH construído especialmente para elas”, afirma o CEO da nova unicórnio, Jordi Romero.

De acordo ele, esse mercado continua em expansão e é pouco explorado.