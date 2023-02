‘Unicónio’ Daki capta US$ 50 milhões e valuation vai a US$ 1,3 bilhão

A brasileira Daki anunciou nesta sexta-feira, 3, a captação de US$ 50 milhões na terceira rodada desde a fundação da startup de entregas rápidas de mercado em 2021. Com o novo cheque, o valuation da empresa chega a US$ 1,3 bilhão, mesmo no contexto desafiador para as companhias de inovação, incluindo as avaliadas a partir de US$ 1 bilhão, conhecidas como “unicórnio”.

O montante será utilizado para ampliar a operação brasileira, com investimentos em tecnologia. “No Brasil, a Daki permanece forte, sem impactos em seu time ou nas metas de manter crescimento sólido e saudável”, afirma Rafael Vasto, CEO da startup de entregas em 15 minutos.

No ano passado, a Daki se juntou aos unicórnios que realizaram cortes de pessoal. Entre janeiro e junho de 2022, foram 119 funcionários demitidos, enxugando todas as áreas da empresa. Na época, a startup afirmou ao Estadão/Broadcast que os desligamentos faziam parte de um movimento de substituição de times, e não de encolhimento de equipe.

As demissões ocorreram após a “irmã” da Daki, a mexicana Jokr (ambas do mesmo grupo), anunciar a saída do mercado dos Estados Unidos para “focar na América Latina”. Atualmente, as operações da Jokr no Peru e no México estão em conversas avançadas com parceiros estratégicos, destacou a startup ao anunciar o aporte de US$ 50 milhões nesta sexta-feira.

A captação contou com nomes que já participaram de aportes anteriores, como GGV, G-G-Squared, TriplePoint Capital e Tiger Global. Já a Pernod Ricard estreou na lista de apoiadores

Com logística própria, a concorrente do iFood e Rappi no setor de delivery compra diretamente dos fornecedores e utiliza uma cadeia de dark stores, lojas que funcionam como centros de distribuição para o comércio digital. Atualmente, as entregas atendem São Paulo, Santos, Campinas, ABC Paulista, Osasco, Guarulhos, Rio de Janeiro, Niterói e Belo Horizonte.