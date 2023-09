ChatGPT agora navega na internet para dar respostas atualizadas em tempo real

A OpenAI anunciou nesta quarta-feira, 27, que o ChatGPT agora consegue navegar em tempo real na internet para responder às solicitações de usuários. Anteriormente, a ferramenta de inteligência artificial (IA) se baseava em um banco de informações com dados anteriores a setembro de 2021.

O anúncio foi feito na rede social X (o antigo Twitter). “A navegação é particularmente útil para tarefas que exigem informações atualizadas, como ajudá-lo em pesquisas técnicas, tentar escolher uma bicicleta ou planejar férias”, escreveu a OpenAI. Com a atualização, o chatbot também fornece link direto para as fontes.

Por enquanto, a novidade está disponível para usuários Plus e Enterprise e, segundo a OpenAI, será expandida para todos os usuários em breve. Para ativar, é preciso escolher “Navegar com o Bing” no GPT-4.

Essa é mais uma da série de novidades do chatbot divulgadas pela OpenAI na última semana. Na segunda-feira, 25, a empresa anunciou que o ChatGPT ganhou uma versão que pode interagir com as pessoas usando a fala, funcionando de forma semelhante às respostas que assistentes virtuais já conhecidas — como a Alexa, da Amazon — oferecem.

Já na quarta-feira, 20, a OpenAI anunciou que a terceira versão de seu software gerador de imagens com IA, o DALL-E 3 — será acessado direto pelo ChatGPT.