ChatGPT agora vai poder criar imagens com nova inteligência da OpenAI; Entenda

A OpenAI lançou, nesta quarta-feira, 20, a terceira versão de seu software gerador de imagens com inteligência artificial (IA), o DALL-E 3 — e a novidade é que ele será acessado direto pelo ChatGPT. A plataforma, lançada pela primeira vez em 2021, vai ser integrada ao robô de conversação e recebeu melhorias de segurança e de contextualização dos comandos.

“O DALL-E 3 foi desenvolvido nativamente no ChatGPT, o que permite que você use o ChatGPT como parceiro de brainstorming e refinador de seus prompts. Basta perguntar ao robô o que você deseja ver em qualquer coisa, desde uma simples frase até um parágrafo detalhado”, afirmou a OpenAI em um artigo no site da empresa.

O objetivo é que ele funcione semelhante às outras versões: o usuário escreve um comando ou uma ideia de imagem e a IA gera uma foto de acordo com a descrição. Agora, porém, tudo será feito dentro do ChatGPT, sem que o usuário precise ir para o site da própria ferramenta de imagens. A empresa promete, também, que o DALL-E 3 será capaz de entender melhor o contexto do pedido e construir uma imagem mais fiel ao que o usuário deseja.

Ainda, dentro do ChatGPT é possível pedir para a própria IA gerar um comando para a imagem e depois replicar o pedido para o DALL-E 3. De acordo com o site especializado The Verge, a nova versão também foi treinada para não criar imagens com estilos inspirados em obras de artistas vivos. A medida seria uma forma de a empresa evitar processos.

A terceira geração do DALL-E vai ser integrada ao ChatGPT no começo de outubro, segundo a empresa, e apenas assinantes da versão plus terão acesso à ferramenta. A OpenAI ainda não informou quando a atualização deve chegar na versão gratuita do ChatGPT.