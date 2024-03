Os problemas são dois e eles obrigam a OpenAI se tornar uma companhia que gera muito valor. O primeiro é que desenvolver inteligência artificial (IA) é muito caro. Treinar um algoritmo exige um dispêndio de energia imenso, uma quantidade de processamento não usada em mais nenhuma função digital, tudo em chips de última geração. Sem muito recurso à mão não se desenvolve inteligência artificial. O acordo da OpenAI com a Microsoft é, em essência, este. A companhia fundada por Bill Gates paga os bilhões de dólares que investiu não em dinheiro mas em uso das suas máquinas.

O segundo problema é tão delicado quanto. Não tem muito cientista da computação com doutorado em IA no mundo. Eles estão sendo formados todos os anos, mas não são tantos assim. A demanda é farta e a oferta diminuta. Sem esse tipo de cérebro não se desenvolve IA e, ali no Vale do Silício, tem uma meia dúzia de companhias querendo contratá-los às dezenas, se possível for às centenas. Gente com este tipo de valor não se contrata, no Vale, com salário. Porque salário nenhuma paga o tipo de valor em bilhões de dólares que estas pessoas geram para quem as contrata. O que vale, na proposta de contratação, é quanto em participação acionária cada cientista ganha.

São estas ações a garantia de que trabalharão por cinco ou dez anos gerando uma quantidade abissal de valor de mercado para uma companhia e, ao fim, se tornarão milionários. Empregador que não faz oferta neste nível não tem por que achar que vai atrair ninguém.