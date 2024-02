Desta vez, quem lhe fazia perguntas era Alexis Ohanian, cofundador do site participativo Reddit. Um clipe desta conversa circula desde então nas redes. “No meu grupo de chat com outros CEOs de tecnologia”, contou o executivo que lançou o ChatGPT, “temos um bolão para ver quem acerta o ano em que teremos a primeira empresa que vale US$ 1 bilhão com uma só pessoa.”

Elas se chamam “unicórnios”, no jargão do Vale: as empresas que alcançam o valor de mercado que passa a linha do um bilhão de dólares. Nos tempos da indústria, empresas avaliadas neste nível eram grandes multinacionais com parques fabris espalhados pelo planeta e centenas de milhares de funcionários. A Era Industrial já passou — muita gente não percebeu, mas o que gera riqueza não é mais galpão de fábrica e operário faz um tempo. É software. Código. Propriedade intelectual.