Spotify aumenta preços no Brasil; veja quanto vai custar

O Spotify anunciou nesta segunda, 24, um aumento nos preços dos planos de assinatura. O ajuste feito pelo streaming de música vale para 53 países, entre eles Brasil e Estados Unidos. O ajuste já está valendo para novos assinantes.

No Brasil, os pacotes Individual, Duo e Universitário foram afetados, passando a custar mensalmente R$ 21,90, R$ 27,90 e R$ 11,90, respectivamente. O único plano que não teve alteração de valor foi o Família, que contempla até seis contas Premium e segue custando R$ 34,90 por mês.

Antes da medida anunciada pelo Spotify nesta segunda-feira, o pacote Individual custava R$19,90 por mês. Ou seja, teve um acréscimo de R$2,00 em seu valor mensal. O mesmo vale para a conta Universitária, que passou de R$9,90 para os atuais R$11,90. Já o plano Duo, que contempla duas contas Premium, teve um acréscimo de R$3,00 em seu valor mensal, passando de R$24,90 para R$27,90.

Novos preços Spotify, divulgados em julho de 2023 Foto: Reprodução

Nos Estados Unidos, houve aumento de preço nas quatro modalidades de contas Premium. Por lá, os pacotes Individual, Família e Estudante tiveram aumento de US$ 1 por mês. Já para o plano Duo, assim como no Brasil, o acréscimo também foi superior: US$ 2 a mais mensalmente.

Para justificar o aumento de preços, o Spotify afirmou que a medida é necessária para que a empresa continue inovando e possa atender melhor tanto usuários quanto artistas.