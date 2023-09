Tesla é investigada por construir ‘casa de vidro’ para Elon Musk

Promotores dos Estados Unidos estão investigando a Tesla pelo suposto uso de fundos da empresa para um projeto secreto descrito internamente como uma casa para Elon Musk, o bilionário presidente-executivo da montadora de carros elétricos.

As informações solicitadas à Tesla pelo gabinete do procurador dos EUA para o distrito sul de Nova York incluem benefícios pessoais pagos a Musk, quanto foi gasto no projeto e sua finalidade, de acordo com o Wall Street Journal. Segundo o relatório obtido pelo jornal, o “Projeto 42″, como era chamado, lembrava a loja da Apple na Quinta Avenida, em Nova York, conhecida pela fachada de vidro. O imóvel teria ainda o formato de um hexágono retorcido em um terreno à beira-mar com a fábrica da Tesla, em Austin, atrás dele.

De acordo com a reportagem, a SEC, o regulador financeiro dos EUA, semelhante à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, também abriu uma investigação civil sobre o “Projeto 42″.

A Tesla, comandada por Elon Musk, é uma das principais empresas que produzem carros elétricos Foto: REUTERS / Gonzalo Fuentes

Outras imagens do projeto mostraram uma grande caixa de vidro que parecia incluir um elemento residencial, que foi descrito como uma casa para Musk, informou a publicação. O texto afirma ainda que os advogados e membros do conselho da Tesla analisaram o projeto depois que os funcionários levantaram preocupações sobre como um pedido multimilionário de vidro seria usado.

O estado do projeto e a encomenda do vidro são desconhecidos, segundo o WSJ, acrescentando que as investigações estão na fase inicial e podem não resultar em acusações. Tesla, Musk e o gabinete do procurador de Manhattan nos EUA não responderam a pedidos de comentários. A SEC se recusou a falar sobre o assunto.