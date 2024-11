Fini, Vale, Execution e Hotmart apresentam novas lideranças

A The Fini Company anunciou Frederico Palhares como novo diretor de vendas da empresa. Ele foi contratado em um contexto de reestruturação estratégica focada em crescimento, com o desafio de ampliar em 30% a capilaridade do canal de vendas da empresa no Brasil. Anteriormente, Palhares já passou por empresas como Red Bull, BRF, Kraft Heinz e Better Drinks.

Frederico Palhares, novo diretor de vendas da The Fini Company Foto: Divulgação

Debora Cirino e Maria Arruma são as novas diretoras de atendimento da Execution. Após dois anos de Volkswagen, Cirino retorna à agência; anteriormente, passou por empresas como The Group e Bullet. Arruda trabalhou em agências como África, Lew Lara TBWA, Talent Marcel e Leo Burnett. Reportando ao CEO Geraldo Rocha Azevedo, as diretoras também contarão com o apoio de Luiza Trivelatto (gerente), Beatriz Sena, Thais Simões e Carolina Sertório (assistentes), também recém-contratadas para o atendimento.

O CEO da Execution, Geraldo Rocha Azevedo, com as novas profissionais de atendimento: Carolina Sertório, Debora Cirino, Thais Simões, Luiza Trivelatto, Maria Arruda e Beatriz Sena Foto: Divulgação

A Hotmart contratou Marília Montagnoli como vice-presidente global de pessoas. Anteriormente, a profissional liderou áreas de recursos humanos em empresas como Danone, Nubank, Red Bull e Unilever. A plataforma de soluções para creators também anunciou recentemente a promoção de Paulo Vendramini, que era VP de serviços financeiros e passou a chief product officer.

Marília Montagnoli, nova vice-presidente global de pessoas da Hotmart Foto: Divulgação

Kennedy Alencar é o novo diretor de relações institucionais da Vale. O jornalista fez quase toda sua carreira em redações, com passagens por Folha de S.Paulo, CBN, BBC, UOL e SBT. Em novembro, deixou a RedeTV, onde era comentarista político.

Kennedy Alencar, no SBT, entrevistando Lula Foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula

PUBLICIDADE Manoela Penna está de volta à diretoria de comunicação e marketing do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) — sua passagem anterior foi de 2018 a 2022. A profissional acumulou experiências diversas na área do marketing esportivo, como professora, consultora e executiva, em instituições como Visit Rio Convention Bureau, Conferação Brasileira de Voleibol, Memos Association e Comitê Paralímpico Brasileiro.

Henrique Arakaki foi anunciado como novo diretor de mídia da Artplan em São Paulo. Ele estava há um ano na Africa, na mesma posição, e teve passagens por agências como Galeria, DPZ&T e Ogilvy. Na nova casa, reportará à Joana Chulam, head nacional de mídia e negócios da Artplan.

Henrique Arakaki, novo diretor de mídia da Artplan, e Joana Chulam, head nacional de mídia e negócios da agência Foto: Divulgação

A Hexa IT, provedora de soluções de TI, promoveu seu diretor comercial, Edgard Nienkotter, como CEO da companhia. Ele foi escolhido para a cadeira anteriormente ocupada por Pedro Neto, que passou a COO. Nienkotter está na Hexa IT desde 2020 e antes passou por empresas como Oakmont e Damovo.

A agência Nova contratou Luiz Guilherme como head of art. O executivo teve passagens por Gut, AKQA e Look’n Feel, entre outras. Com a nova posição, LG volta a Brasília para liderar a equipe de criação visual da Nova.

Contas

A DM9 foi anunciada como a nova agência da Dengo, marca brasileira de chocolates. A concorrência, em processo coordenado pela consultoria Human/Rise, durou cinco semanas e teve três etapas

A Gut é a nova agência do Tinder, sendo responsável pela criação e entrega de estratégias on e off no Brasil. A primeira missão para o aplicativo de relacionamento será a campanha de verão em 2025.

Tinder anunciou a Gut como sua nova agência no Brasil Foto: Divulgação

O Banco BMG anunciou a Nova PR como nova agência para a BMG Seguridade e para a rede de franquias Help!.

Após concorrência, a Zamp anunciou a AlmapBBDO como agência para todas as suas marcas: Burger King, Popeyes, Starbucks e Subway.

A Positive Company definiu a Propeg como sua agência. A empresa reúne as marcas A Tal da Castanha, Jungle, Plant Power, Possible, Ultracoffee e Zaya.

A Iguá Saneamento anunciou a Fato Relevante como sua agência de PR. A empresa atende a 19 municípios em Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo e em breve entrará também em Sergipe.

A Bold é a nova agência da Fleischmann, com entregas específicas para a Gran Finale, marca de confeitaria da companhia.