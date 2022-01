10 câmeras de segurança para controlar tudo pelo celular

Ter segurança em casa ou no trabalho é o objetivo principal de todo mundo, e hoje em dia é possível controlar tudo pelo smartphone, de qualquer lugar.

Por isso, selecionados 10 produtos do site da Amazon, ideais para quem quer proteger todos os ambientes internos e externos necessários - e o melhor: dá para receber tudo em casa em poucos dias.

As câmeras listadas abaixo detectam movimentos e emitem alertas para os smartphones cadastradas, para que a pessoa verifique as imagens e confira se há algo fora do comum. Os aparelhos também contam com visão noturna, imagens panorâmicas em alta resolução e opção de áudio bilateral, podendo ouvir o que acontece por lá e também ser ouvido.

Os modelos integrados com Alexa permitem que o usuário controle objetos da casa, como acender ou apagar luzes, abrir ou fechar portas.

10 câmeras de segurança para proteger sua casa

Smart Câmera 360º Bot Wi-Fi Positivo Casa Inteligente

Câmera de Monitoramento 360º Wi-Fi Full HD Tapo C200

Câmera de Segurança Externa Moniss 3MP PTZ Wi-Fi

Câmera de Segurança Compatível com Alexa Intelbras

Smart Câmera Wi-Fi Positivo Casa Inteligente 1080p Full HD

Camera IP Sem Fio 360° 3 Antenas HD WiFi RJ45 Visão Noturna

Câmera Ip Icsee Prova D'água Infravermelho Externa Wi-Fi HD

Câmera Ip 3 Antenas Wi-Fi Wireless 3ª Geração Visão Noturna

Câmera de Segurança Intelbras Mibo IC4 Wi-Fi HD 360°

Câmera de Segurança Doméstica Wi-Fi Tapo C100

