A dois anos da Copa, 41% das obras ainda não saíram do papel

Os 12 estádios estão com obras em andamento, que são consideradas dentro do cronograma, apesar de apenas cinco terem superado a marca de 50 por cento de conclusão. Os atrasos estão concentrados na área de infraestrutura, que sempre foi o ponto de maior preocupação da Fifa com a preparação do país para a Copa.

Do total de 101 empreendimentos listados como obras da Copa pelo governo, 41 ainda não saíram do papel. Desses, 15 são os com maiores problemas, ainda na fase de elaboração de projetos -- 7 no setor de aeroportos, 7 de mobilidade urbana e 1 de portos.

Outras 17 obras estão em fase de licitação, enquanto 9 já tiveram a licitação concluída e aguardam o início das obras. Cinco empreendimentos já forma concluídos, os terminais aéreos em Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo (Garulhos) e Campinas e a obra na pista e no pátio em Garulhos.

"Não sei por que esse preconceito com obras no papel", disse o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, encarregado de apresentar o balanço ao lado dos ministros do Planejamento, Miriam Belchior; das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, da Secretaria Especial de Aviação Civil, Wagner Bittencourt, e da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino.

"Não é o fato de ainda estar no papel que significa propriamente um atraso. Nós temos esse conjunto de obras porque sabemos que o Brasil, pela complexidade da sua estrutura democrática e institucional, impõe um coeficiente de atritos até você sair da licitação, do planejamento, do contrato, até o início da obra, você tem que se submeter a exigências legais muito duras", acrescentou.

"Diante disso, como nós temos já registrado, nada deixará de ser feito por causa dessas exigências."

O balanço do governo reafirma que as obras dos seis estádios selecionados para a Copa das Confederações de 2013 nas cidades de Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e Recife estarão prontos dentro do prazo.

Na terça-feira, a Fifa afirmou que as seis cidades foram confirmadas como sedes do torneio que serve como um evento teste do Mundial, mas que estarão sob avaliação até novembro, dependendo do andamento de suas obras.

O investimento do governo em infraestrutura de transporte e estádios os para a Copa do Mundo soma 27 bilhões de reais -- 6,8 para estádios, 12 para mobiliade urbana, 7,4 para aeroportos e 0,9 para portos.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)