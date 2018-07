Abdelmassih segue preso, decide STJ A defesa do médico Roger Abdelmassih fracassou na tentativa de livrá-lo da prisão. Por 3 votos a 2, os ministros da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitaram um pedido de habeas corpus feito pelos advogados do médico, que é um dos principais especialistas em reprodução humana assistida do País.