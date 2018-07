Ação contra tráfico de drogas prende nove em Salvador

Uma equipe de 250 policiais civis e militares participaram nesta quinta-feira, 19, da Operação Cerco, de combate ao tráfico de drogas no Pelourinho, bairro histórico do centro de Salvador (BA). Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Nove pessoas foram presas em flagrante - sete por tráfico e associação ao tráfico e duas por uso de entorpecentes - e outras 20 foram detidas para averiguação. Foram encontrados R$ 10 mil, além de 200 gramas de maconha, 35 gramas de cocaína e 200 pedras de crack, prontos para consumo. O secretário da Segurança Pública, César Nunes, afirmou que o principal objetivo da operação foi desmontar 26 pontos de venda de drogas "no varejo". "A população e os comerciantes do Pelourinho, que é uma área importante para o turismo, deram as informações que necessitávamos, pelo serviço disque-denúncia", disse. "A partir dos relatos, detectamos esses pontos de venda e implementamos a ação policial." Gerente de um famoso restaurante na região, José Roberto Castro elogia a ação. "Alguma coisa precisava ser feita", comentou. "A gente tem câmeras nas principais ruas, mas tem muita viela nos arredores e os turistas sofrem assaltos e vêem o tráfico de perto. Isso não é bom para ninguém." Proprietário de uma lanchonete na frente do Terreiro de Jesus, um dos principais pontos da região, Carlos Souza estima que, nos últimos dois anos, o movimento tenha diminuído pela metade na região. "Antes, a gente fechava à meia-noite, agora, às 19 horas já não tem mais ninguém nas ruas", contou. "A ação da polícia é boa, mas tem de ser mais freqüente. Prendem alguns hoje, amanhã já aparecem outros no lugar." Durante este mês, o Pelourinho é o centro dos festejos de São João na capital baiana. Todos os dias há uma série de atrações, como apresentações de bandas típicas e quadrilhas e shows musicais, para incentivar a ida de visitantes ao local. Entre esta sexta-feira e a próxima segunda-feira, por exemplo, apresentam-se na região, gratuitamente, Daniel, Daniela Mercury e Alceu Valença.