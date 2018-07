Acidente deixa cinco mortos e 14 feridos no Paraná Cinco pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um acidente ocorrido durante a madrugada entre um ônibus e uma caminhonete na rodovia PR-272, que liga Faxinal a Mauá da Serra, no norte do Paraná. Os mortos estavam na caminhonete, com placas de Carapicuíba (SP). As causas ainda estão sendo apuradas, mas testemunhas informaram que o motorista da caminhonete tentou desviar de um grupo de capivaras que cruzava a pista, mas perdeu-se na condução do carro e acabou batendo contra o ônibus. O carro ficou totalmente destruído.