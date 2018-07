Acidente deixa dois mortos na BR-101, em Sergipe Duas pessoas morreram e outra ficou ferida em um acidente grave no início da manhã desta segunda-feira, na altura do Km 177 da Rodovia BR-101, próximo ao povoado de Palmeirinha, no limite entre os municípios de Santa Luzia do Itanhi e Umbaúba, em Sergipe. Lourival Alves da Cruz, de 44 anos, conduzia o carro quando foi atingido por um caminhão. Com o impacto, Lourival e o passageiro Damaclio José Rodrigues de Oliveira, de 41 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.