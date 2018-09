Acidente deixa um morto na Régis Bittencourt Uma pessoa morreu após um acidente ocorrido na madrugada de hoje na rodovia Régis Bittencourt, na região da cidade de Barra do Turvo (SP), na divisa entre os Estados de São Paulo e Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 2h30 (de Brasília), o motorista de um caminhão-cegonha morreu depois de perder o controle da direção do veículo, que tombou na pista no sentido Paraná. O caminhão estava transportando 11 carros, que ficaram danificados. A pista foi liberada às 6h40 (de Brasília) e não causou congestionamento.