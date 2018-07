Acidente entre ônibus deixa 21 feridos em Campinas-SP Uma colisão entre dois ônibus metropolitanos no início da manhã de hoje deixou 21 feridos em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os coletivos bateram em uma avenida que liga a Rodovia Anhanguera ao centro da cidade, no Jardim Eulina. Uma pessoa está em estado grave. Os feridos foram encaminhados para os hospitais da Pontifícia Universidade Católica (PUC), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Mario Gatti.