Acidente envolvendo nove veículos fere seis no PR Seis pessoas ficaram feridas, sendo duas em estado grave, em um acidente ocorrido por volta da uma hora da madrugada de hoje na BR-369, nas proximidades do município de Ponta Grossa, a aproximadamente 120 quilômetros de Curitiba. Nove veículos se envolveram no acidente (cinco automóveis e quatro caminhões). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve muito trabalho para fazer o socorro. A pista foi liberada somente por volta das 5 horas da manhã.