Acionistas da KPN aprovam retirar ações bloquearam oferta da América Móvil

Em agosto, a fundação, com o objetivo de proteger os interesses dos investidores da KPN, comprou as ações preferenciais que lhe deram quase 50 por cento das ações com direito a voto da KPN, afirmando que queria que a América Móvil, do bilionário Carlos Slim, fizesse uma oferta justa pelo grupo.

A América Móvil ofereceu 2,40 euros por ação pelo grupo holandês de telecomunicações, e em outubro disse que não aumentaria sua participação na empresa pois não tinha conseguido chegar a um acordo com a KPN.

Depois da retirada das ações preferenciais, esperada para ocorrer em março, a América Móvil voltará a ter cerca de 30 por cento do direito a voto na empresa holandesa.

(Por Robert-Jan Bartunek)