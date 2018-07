ACM Neto é líder em Salvador; PMDB e PT dividem 2o lugar--Ibope O candidato ACM Neto (DEM) passou de 26 por cento para 28 por cento das intenções de voto e manteve a liderança na disputa pela prefeitura de Salvador, de acordo com nova pesquisa Ibope/TV Bahia divulgada na noite de segunda-feira. Em segundo lugar, empatados com 20 por cento, estão os candidatos João Henrique Carneiro (PMDB) e Walter Pinheiro (PT). Os dois melhoraram o desempenho em relação à pesquisa anterior. João Henrique subiu seis pontos e Pinheiro, quatro pontos percentuais. O tucano Antonio Imbassahy, que era o segundo colocado na pesquisa anterior, com 18 por cento, caiu para 13 por cento. Hilton Coelho (PSOL) manteve índice de 3 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais. A sondagem confirma pesquisa Datafolha, divulgada sábado passado, que também apresentava os três candidatos em posições muito próximas. A pesquisa Ibope mostra vantagem de ACM Neto nas simulações de segundo turno. Contra João Henrique, teria 41 por cento e o peemedebista, 35 por cento. Na disputa com Pinheiro, alcançaria 40 por cento contra 38 por cento, o que pela margem de erro caracteriza empate técnico. E contra Antônio Imbassahy, ACM Neto teria 39 por cento contra 32 por cento do tucano. O Ibope ouviu 805 eleitores em Salvador nos dias 25, 26 e 27 de setembro. Os votos em branco ou nulo somaram 8 por cento e os indecisos, 7 por cento. (Reportagem de Augusto Cesar Barrocas)