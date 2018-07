Ações europeias se recuperam com mercado confiante em solução para o Chipre As ações europeias interromperam uma série de três dias de perdas nesta quarta-feira, uma vez que os investidores apostaram que autoridades encontrarão uma solução para os problemas do resgate do Chipre, embora alguns operadores tenham alertado contra a compra dos papéis nos níveis atuais.