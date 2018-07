Acusada de pichar estátua de Drummond é identificada

Ela ainda não foi localizada, mas, segundo a polícia, é investigada em inquéritos policiais da 24ª DP (Piedade) e da 30ª DP (Marechal Hermes) por homicídio, tentativa de homicídio e lesão corporal.

O comerciante se apresentou à polícia na última segunda-feira e afirmou que havia conhecido Mel pela internet, dias antes, e não tinha nenhum contato com ela. No entanto, vizinhos de Farias afirmaram a policiais da 13ª DP (Ipanema) que a mulher morava com ele e se apresentava como namorada do comerciante.

Familiares de July disseram à polícia que não têm contato com ela há anos, mas que a reconheceram quando viram as imagens da pichação na TV. Policiais estão à procura de July em locais que ela costura frequentar, no Rio.