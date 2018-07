Acusados de matar milionário pegam 18 anos de prisão Os ex-seguranças do milionário René Senna foram condenados a 18 anos de prisão após 72 horas de julgamento. Anderson Silva de Souza, de 33 anos, e Ednei Gonçalves Pereira, de 42, foram condenados a 15 anos por homicídio e 3 anos por furto de dinheiro da vítima no dia do crime. O assassinato ocorreu em 7 de janeiro de 2007.