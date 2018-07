Adolescente morre no RS com suspeita de febre amarela

Uma adolescente de 14 anos, moradora de Candelária, no Rio Grande do Sul, morreu na sexta-feira, 16, após apresentar sintomas de várias doenças, alguns semelhantes aos da febre amarela, segundo informações da Secretaria da Saúde do Estado. A jovem, que de acordo com a secretaria morava em uma região que não está em área de risco, foi transferida para Santa Cruz do Sul. Veja também: Confirmada 2ª morte por febre amarela no RS desde 1966 Gaúchos fazem fila para vacina contra febre amarela SP recomenda vacina contra a febre amarela em 331 cidades O risco da febre amarela Os exames para descobrir a causa da morte foram levados para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e devem estar prontos daqui duas semanas, informou a secretaria. Pelo menos dois casos de febre amarela já foram confirmados no Rio Grande do Sul neste ano.