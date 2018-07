Adolescentes infratores fazem rebelião em Volta Redonda Adolescentes internados no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara, na cidade de Volta Redonda, no sul fluminense, iniciaram um motim no início da tarde desta segunda-feira, 22. De acordo com a assessoria de imprensa do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) não há reféns até a tarde de hoje.